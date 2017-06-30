Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:23, 30 Haziran 2017 Cuma
Türkiye ve Dünya gündemi
09:45, 30 Haziran 2017 Cuma

  • Paylaş
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Haziran 2017

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile öğle yemeğinde bir araya gelecek, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.30) 

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Macari̇stan Başbakanı Vi̇ktor Orban'ı kabul edecek.

(TBMM/15.15) 

3- Başbakan Binali Yıldırım, Macari̇stan Başbakanı Vi̇ktor Orban ile JW Marriott Otel'de "Türkiye-Macaristan İş Forumu" toplantısına katılıyor.

- Yıldırım, Macaristan Başbakanı Orban'ı, Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.

- Türkiye-Macaristan III. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek Yıldırım ve Orban, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.00/10.00/10.45/12.00) 


4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Hendek ilçe girişinden devam ediyor.

(Sakarya)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Hırvatistan'da düzenlenecek 21. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katılacak.

(Dubrovnik)


EKONOMİ

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ulusal Süt Konseyi üyeleriyle bir araya gelecek.

(Ankara/15.00) 

2- TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziran ayında ve Ramazanda üretici ile market fiyatlarında meydana gelen değişimi açıklayacak. 

(Ankara/10.30) 

3- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1 - Kıbrıs Konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'de devam edecek.

- Konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak. 

- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferansa ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Crans-Montana) 

2 - "Güçlü Diplomasi, Etkin Arabuluculuk" temalı Dördüncü İstanbul Arabuluculuk Konferansı, Conrad Otel'de başlayacak. 

(İstanbul)

3 - Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul) 

4 - Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) 

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 

6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Sivrihisar'daki Nasreddin Hoca Kültür Parkı'nda yapılacak Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'ne katılacak.

(Eskişehir/10.30)


SPOR

1- Dünya Tekvando Şampiyonası Güney Kore'de sona erecek.

- Şampiyonanın 7. gününde Türk sporculardan, kadınlar 57 kiloda madalyayı garantileyen Hatice Kübra İlgün'ün yanı sıra kadınlar 62 kiloda son dünya şampiyonu İrem Yaman ve erkekler 80 kiloda Yunus Sarı tatamiye çıkacak. 

2- Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası İspanya'da son bulacak.

- Erkekler finalinde Türkiye ile Büyük Britanya karşı karşıya gelecek.

(Tenerife/20.30) 



İlgili Konular türkiye ve dünya gündemi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Türkiye ve Dünya gündemi Haberleri
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 30 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Haziran 2017

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 29 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Haziran 2017

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 28 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Haziran 2017

Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'de başlayacak. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 27 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Haziran 2017

Dünya Tekvando Şampiyonası, Güney Kore'de sürüyor.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 26 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Haziran 2017

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Bolu Dağkent mevkisinden devam edecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 25 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 25 Haziran 2017

İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 24 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Haziran 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 23 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Haziran 2017

Aleksandar Vucic'in Sırbistan Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Sırbistan Sarayı'nda tören düzenlenecek
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 22 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Haziran 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 21 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Haziran 2017

Japon-Türk Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyeleriyle görüşecek Çavuşoğlu, Tokyo Camisi ve Yunus Emre Kültür Merkezini ziyaret edecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 20 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Haziran 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul edecek, esnafla iftarda bir araya gelecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 19 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Haziran 2017

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakereler başlayacak.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 18 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Haziran 2017

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Başbakan Zoran Zaev tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 17 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Haziran 2017

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 16 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Haziran 2017

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 15 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Haziran 2017

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katılımıyla hükümetler arası üçlü zirve gerçekleştirilecek.

Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 29 Haziran 2017

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 28 Haziran 2017

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 17 Haziran 2017

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 12 Haziran 2017

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 11 Haziran 2017

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 10 Haziran 2017

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 8 Haziran 2017

Türkiye ve dünya gündemi / 5 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündemi 5 Haziran 2017






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 