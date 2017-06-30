Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Haziran 2017

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile öğle yemeğinde bir araya gelecek, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/15.30)
2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Macari̇stan Başbakanı Vi̇ktor Orban'ı kabul edecek.
(TBMM/15.15)
3- Başbakan Binali Yıldırım, Macari̇stan Başbakanı Vi̇ktor Orban ile JW Marriott Otel'de "Türkiye-Macaristan İş Forumu" toplantısına katılıyor.
- Yıldırım, Macaristan Başbakanı Orban'ı, Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.
- Türkiye-Macaristan III. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek Yıldırım ve Orban, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/09.00/10.00/10.45/12.00)
4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Hendek ilçe girişinden devam ediyor.
(Sakarya)
1 - Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Hırvatistan'da düzenlenecek 21. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katılacak.
(Dubrovnik)
1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ulusal Süt Konseyi üyeleriyle bir araya gelecek.
(Ankara/15.00)
2- TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziran ayında ve Ramazanda üretici ile market fiyatlarında meydana gelen değişimi açıklayacak.
(Ankara/10.30)
3- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
1 - Kıbrıs Konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'de devam edecek.
- Konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.
- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferansa ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
(Crans-Montana)
2 - "Güçlü Diplomasi, Etkin Arabuluculuk" temalı Dördüncü İstanbul Arabuluculuk Konferansı, Conrad Otel'de başlayacak.
(İstanbul)
3 - Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
4 - Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Sivrihisar'daki Nasreddin Hoca Kültür Parkı'nda yapılacak Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'ne katılacak.
(Eskişehir/10.30)
SPOR
1- Dünya Tekvando Şampiyonası Güney Kore'de sona erecek.
- Şampiyonanın 7. gününde Türk sporculardan, kadınlar 57 kiloda madalyayı garantileyen Hatice Kübra İlgün'ün yanı sıra kadınlar 62 kiloda son dünya şampiyonu İrem Yaman ve erkekler 80 kiloda Yunus Sarı tatamiye çıkacak.
2- Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası İspanya'da son bulacak.
- Erkekler finalinde Türkiye ile Büyük Britanya karşı karşıya gelecek.
(Tenerife/20.30)
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'de başlayacak. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşecek.
Dünya Tekvando Şampiyonası, Güney Kore'de sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Bolu Dağkent mevkisinden devam edecek.
İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek.
Aleksandar Vucic'in Sırbistan Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Sırbistan Sarayı'nda tören düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek
Japon-Türk Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyeleriyle görüşecek Çavuşoğlu, Tokyo Camisi ve Yunus Emre Kültür Merkezini ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul edecek, esnafla iftarda bir araya gelecek.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakereler başlayacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Başbakan Zoran Zaev tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katılımıyla hükümetler arası üçlü zirve gerçekleştirilecek.