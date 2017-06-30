ABD'den NATO'ya 'Afganistan' eleştirisi

NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonuna ilişkin bir oturum gerçekleştirildi.
Oturumda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afgan güçlerinin artık ülkenin güvenliğinden tamamen sorumlu olduğunu dile getirdi.
Daha önce 100 bini geçen NATO askerlerinin sayısının 13 bine kadar düşürüldüğünü hatırlatan Stoltenberg, bunların muharip olmadığını aktardı.
Ülkedeki güvenlik durumunun aşırı derecede zorlayıcı olmayı sürdürdüğüne değinen Stoltenberg, "Yakın zamanda Kabil'de acımasız saldırılara şahit olduk. Son aylarda yüzlerce masum sivil öldürüldü. Tam da bu yüzden (Afganistan'daki) varlığımız önem arz ediyor. Dolayısıyla bugün, Afganistan'a olan taahhüdümüzü tekrar teyit ettik. 2017'den sonra da Kararlı Destek Misyonumuzu sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Bu çerçevede alınan kararı açıklayan Stoltenberg, "Askeri yetkililer misyon için birkaç bin daha asker talep etti. Ben de Afganistan'daki varlığımızı artıracağımızı teyit edebilirim." dedi.
Jens Stoltenberg, bu ay başında yapılan bir konferansta 15 ülkeden ek katkı sözü aldıklarını bildirdi.
Savunma Bakanları Toplantısı sırasında da başka ülkelerin taahhütte bulunduğunu söyleyen Stoltenberg, sayısı konusunda bilgi vermediği bu askerlerin muharip olmayacağını vurguladı.
Yeni birliklerin Afgan Özel Kuvvetlerini, Hava Kuvvetlerini destekleyeceğini ve askeri eğitimlerin hızlandırılmasına yardımcı olacağını kaydeden Stoltenberg, NATO'nun 2014 yılındaki muharip rolünü sona erdirmesinin yanlış olmadığını savunarak, "Bu, kesinlikle bir hata değil. Çok daha önceden yapmalıydık." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Savunma Bakanı James Mattis ise düzenlediği basın toplantısında Genel Sekreter Stoltenberg ile aynı düşüncede olmadığını ortaya koydu.
Mattis, "Geriye bakıldığında, askerlerimizi çok hızlı bir şekilde çektiğimiz, rakamları biraz hızlı düşürdüğümüz konusunda büyük ölçüde fikir birliği var." diye konuştu.
ABD'li bakan, misyonun asker ihtiyacına da değindi.
Bu konuda biraz boşluk olduğunu anlatan Mattis, "Ülkeler hızlarını artırıyor. Şu anda bu boşluğun yüzde 70'ini doldurduk ve burada duyduklarıma dayanarak geri kalanı dolduracağımız konusunda çok iyimserim." açıklamasını yaptı.
Afganistan'daki NATO görevinin ne zaman biteceği konusunda tarih vermekten kaçınan Mattis, "Savaşlara zaman çizelgesi koymuyorum. Savaş, temelde öngörülemez bir fenomendir." yorumunu aktardı.
NATO'nun Afgan halkına korku ve terörden kurtulma vaadinde bulunduğunu kaydeden Mattis, terörden kurtulmanın işi yarıda bırakmamayı gerektirdiğine dikkati çekti.
ABD Savunma Bakanı Mattis, NATO'nun Afganistan'daki askerlerini çok hızlı bir şekilde çektiğini belirterek, bu ülkedeki işin yarıda bırakılmaması gerektiğini aksi halde Taliban'ın intikam alma riski bulunduğunu söyledi.
Hem Afganistan'da hem de Suriye ve Irak'taki duruma atıfta bulunan James Mattis, "Bıktım, eve dönüyorum deyip sonra tekrar gidip vuramazsınız." görüşünü dile getirdi.
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Afganistan'da daha önce 100 bini geçen NATO askerlerinin sayısının 13 bine kadar düşürüldüğünü ve bunların muharip olmadığını aktarırken, ABD Savunma Bakanı Mattis, NATO'nun Afganistan'daki askerlerini çok hızlı bir şekilde çektiğini belirterek, bu ülkedeki işin yarıda bırakılmaması gerektiğini söyledi
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