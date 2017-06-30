6 ildeki operasyonlarda 60 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Siirt'te son bir haftada düzenlenen operasyonlarda biri sözde lider kadroda bulunan 60 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde PKK'ya karşı yürütülen mücadele ile Fırat Kalkanı harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük öneme sahip olan, özellikle Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Siirt bölgelerini teröristlerden temizlemek ve gelecek döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlar aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda, 22-29 Haziran tarihlerinde, Şırnak Beytüşşebap Bestler-Dereler, Cudi Dağı, Hakkari Yüksekova ile Çukurca, Diyarbakır Lice, Bingöl Genç, Elazığ Arıcak ve Siirt Pervari bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, biri örgütün lider kadrosunda yer alan sözde Botan Herekol cephesi Herekol alanı sorumlusu İran uyruklu Sinan Rojhilat kod adlı Behnam Sadiki yaralı olmak üzere 60 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarda 4 makineli tüfek, 24 piyade tüfeği, üç roketatar, bir keskin nişancı tüfeği, bir av tüfeği, üç tabanca ve 50 el bombası ele geçirildi, 17 el yapımı patlayıcı imha edildi. Ayrıca, bir kilogram C-4 patlayıcı, bir havan mühimmatı, 10 tüp, 638 roketatar mühimmatı, 634 roketatar sevk fişeği, bin 560'ı piyade tüfeği mühimmatı olmak üzere yaklaşık 2 bin 900 hafif silah mühimmatı ile patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda kablo ve fünye bulundu.
Operasyonlarda, teröristlerce kullanılan 8 sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirilerek, Van'ın Erciş ilçesinde PKK tarafından patlayıcı madde eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen bir araç ele geçirildi.
Örgütün en önemli finansal kaynaklarından uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlar ve sınır hattında alınan tedbirler sonucu bin kök kenevir ile 47 bin 600 paket kaçak sigaraya el konuldu.
Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucu sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 274 kişi yakalandı.
Son bir haftadaki operasyonlarda 9 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı.
Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) mücadelesiyle Azez ve Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.
El Bab ilçe merkezinin yanı sıra Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama-temizleme çalışmaları sürdürüldü. PKK/PYD mensubu teröristlerin Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.
Bilgilendirmede, operasyonlar sonucu bölücü terör örgütüne ağır darbe vurulduğu belirtildi. Özellikle Şırnak başta olmak üzere yurdun doğu illerinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda ele geçirilen silah, teçhizat, mühimmat ve malzemeler ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı göz önüne alındığında, yürütülen operasyonların başarısı ve caydırıcılığının terör örgütü üzerindeki baskısını her geçen gün giderek artırdığı kaydedildi.
TSK'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliği ve bölünmez bütünlüğü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesinin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceği vurgulandı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "Son yılların en büyük darbesini alan ve elemanlarının büyük bir bölümünü yitiren, özellikle lider kadrosundaki kayıpları ile zor durumda kalan, yeni katılım olmaması nedeniyle bu kayıplarını da tamamlayamayan PKK son aylarda oldukça güç duruma düşürülmüştür." ifadesine yer verildi.
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