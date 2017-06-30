11:17, 30 Haziran 2017 Cuma

Afganistan'da yola yerleştirilen bomba patladı: 3 ölü



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Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Mengecik ilçesinde meydana gelen patlamada üç korucu hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Mengecik ilçesinde meydana gelen patlamada üç korucunun öldüğü bildirildi. Cüzcan Emniyet Amiri Abdulhafiz Haşi yaptığı açıklamada, Mengecik'in Kazan Naru bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, korucuların bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti. Saldırıda üç korucunun hayatını kaybettiğini ifade eden Haşi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Saldırının sorumluluğunu Taliban örgütü üstlendi.

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