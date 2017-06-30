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İhracat Mayıs ayında yüzde 12,5 arttı | GRAFİK
İhracat Mayıs ayında yüzde 12,5 arttı | GRAFİK

Türkiye'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 13 milyar 616 milyon dolar, ithalatı yüzde 21,7 artarak 20 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 13 milyar 616 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 21,7 artışla 20 milyar 923 milyon dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artışla 13 milyar 616 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 21,7 yükselerek 20 milyar 923 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, dış ticaret açığı ise 5 milyar 98 milyon dolardan yüzde 43,3 artışla 7 milyar 307 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın mayıs ayında yüzde 70,4 iken bu yılın aynı ayında yüzde 65,1'e düştü.

OCAK-MAYIS DÖNEMİ

Yılın ilk 5 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artarak 64 milyar 313 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 11,2 artışla 89 milyar 146 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 15,7 artış göstererek 24 milyar 833 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,1 oldu.

EN ÇOK İTHALAT VE İHRACT YAPILAN FASILLAR

Almanya, 1 milyar 237 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 38 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 858 milyon dolarla ABD ve 831 milyon dolarla Irak takip etti.

İthalatta da ilk sırayı 1 milyar 930 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i, 1 milyar 816 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 455 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 165 milyon dolarla ABD izledi.

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 171 milyon 363 bin dolarla "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu, "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 164 milyon 283 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Mayısta en fazla ithalat yapılan fasıl ise 2 milyar 928 milyon 418 bin dolarla "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi.



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