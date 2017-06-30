İhracat Mayıs ayında yüzde 12,5 arttı | GRAFİK

Türkiye'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 13 milyar 616 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 21,7 artışla 20 milyar 923 milyon dolara çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.
Buna göre, ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artışla 13 milyar 616 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 21,7 yükselerek 20 milyar 923 milyon dolar oldu.
Bu dönemde, dış ticaret açığı ise 5 milyar 98 milyon dolardan yüzde 43,3 artışla 7 milyar 307 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın mayıs ayında yüzde 70,4 iken bu yılın aynı ayında yüzde 65,1'e düştü.
Yılın ilk 5 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artarak 64 milyar 313 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 11,2 artışla 89 milyar 146 milyon dolara yükseldi.
Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 15,7 artış göstererek 24 milyar 833 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,1 oldu.
Almanya, 1 milyar 237 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 38 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 858 milyon dolarla ABD ve 831 milyon dolarla Irak takip etti.
İthalatta da ilk sırayı 1 milyar 930 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i, 1 milyar 816 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 455 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 165 milyon dolarla ABD izledi.
Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 171 milyon 363 bin dolarla "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu, "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 164 milyon 283 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.
Mayısta en fazla ithalat yapılan fasıl ise 2 milyar 928 milyon 418 bin dolarla "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, Birleşik Görev Kuvveti-151 kapsamında Aden Körfezi, Somali karasuları, Hint Okyanusu ve mücavir bölgelerde deniz korsanlığıyla mücadele görevi Japonya'dan devralındı
Başbakan Yıldırım, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Macaristan Başbakanı Orban'ı törenle karşıladı
Türkiye'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 13 milyar 616 milyon dolar, ithalatı yüzde 21,7 artarak 20 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti
Türk Silahlı Kuvvetlerince 22-29 Haziran tarihlerinde Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda biri sözde lider kadroda yer alan 60 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında liselere yerleştirme esas puanlarını (YEP) açıkladı
Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen bazı memurlar ile ev kadınlarının da aralarında olduğu 30 kişi gözaltına alındı
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Türkiye, uygulanan blokajdan dolayı Katar'ın tedarik zincirine çok etkili bir şekilde destek verdi. Bu destek için çok minnettarız" dedi
Bakan Müezzinoğlu, "Vatandaşlarımızın kamuya olan bu borçları için 30 Haziran 2017'nin son gün olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Borcu olanların bu fırsatı kaçırmamaları için mutlaka başvuru yapması gerekiyor. dedi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bazı Alman siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin, bazı Alman siyasetçilerin provokatif ve art niyetli açıklamalarının kabul edilemeyeceğini belirtti
AKPM Genel Kurulunda, Türk heyetinin önerisiyle gündeme alınan "Avrupa'nın Teröre Karşı Ortak Tepkisi: Başarılar ve Başarısızlıklar" başlıklı oturum yapıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansı için "son şans" değil diyen BM Kıbrıs Özel Temsilcisi'ne "Bu bir final konferansıdır. Son konferanstır" cevabını verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, bu yılın Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3 aylık döneminde perakende elektrik fiyatlarında artış olmayacağı açıklandı
Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 13 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 zirvesi için gideceği Almanya'da başka etkinliğe katılmasının doğru olmayacağını söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'e Ankara'dan büyük tepki var
Hatay'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen polis, asker, katip ve Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 30 zanlı gözaltına alındı
Meteorolojiden, Doğu Anadolu Bölgesi için gelecek hafta "kuvvetli sıcak hava dalgası" uyarısı yapıldı