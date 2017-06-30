11:45, 30 Haziran 2017 Cuma

Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'de





Başbakan Yıldırım, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Macaristan Başbakanı Orban'ı törenle karşıladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Macaristan Başbakanı Viktor Orban, resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Başbakan Binali Yıldırım, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı törenle karşıladı Çankaya Köşkü'ndeki tören, Başbakan Binali Yıldırım ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın yerlerini almasının ardından, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Macaristan Başbakanı Orban, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Taburu'nu "merhaba asker" diyerek selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından, Başbakan Yıldırım ve Macaristan Başbakanı Orban Çankaya Köşkü merdivenlerinde tokalaşarak basına poz verdi.



Törende Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan hazır bulundu. Yıldırım ve Orban daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

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