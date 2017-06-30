Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:24, 30 Haziran 2017 Cuma
Haber Analiz
11:56, 30 Haziran 2017 Cuma

  • Paylaş
Akdeniz’de kaos öncesi sessizlik
Akdeniz’de kaos öncesi sessizlik

Avrupa Birliği son on beş yılda göçü engellemek için harcadığı enerjiyi bu saatten sonra, doğru noktalara kanalize ederek insan tacirleri ve insan hakları ihlallerinin önüne geçebilir.

Sinan Özdemir/ Brüksel

Iki yıldan bu yana Avrupa'yı sarsan  mülteci krizi dünya gündeminin çok gerilerinde yer alsa da, dünya mülteciler günü sessiz sedasız geçse de,  insani dram bütün acımasızlığıyla sürüyor. Yılın ilk altı ayında 1600 "umut yolcusu" Akdeniz'in derin sularında yaşamını yitirdi. İtalya'ya ayak basanların durumu geride kalanların karşı karşıya kaldıkları şiddetle (işkence, tecavüz, açlık...) kıyaslandığında bütün zorluklara rağmen kurtuluştan bahsedilebilir. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre her üç saniyede bir insan göç ediyor. Dünyada toplam 62,6 milyon insan yersiz yurtsuz. Bunların yalnızca 25,5 milyonu mülteci statüsünde. Yemen, Güney Sudan ve Suriye'de gitmeyi bekleyen bir milyon insan var.    

İklim meselesi gibi göç meselesinin de Trump Yönetimi  tarafından ciddiye alınmaması konunun küresel ölçekte düşünülmesini zorlaştırıyor. G-7 Zirvesi'nin,  daha bundan bir süre önce,  göçten birinci derecede etkilenen Sicilya adasında gerçekleşmesine rağmen  gündem olmaması marjinalleştirme çabası olarak da değerlendirilebilir.  Bu minvalde Avrupa Birliği'nin karnesi de  pek parlak sayılmaz. İki yıl önce kararlaştırdığı hedefleri tutturamadığı gibi meseleye yeni bir bakış da getirememiştir. Bir yanda Balkanlar'da sınırları kapatarak diğer yanda Türkiye ile sağlanan anlaşma kanalıyla Yunanistan'a giden yolu kontrol altına almayı başardıysa da Afrika'dan gelen göçü kontrol altına almakta zorlanıyor.

Afrika politikasının mihenk taşını Libya oluşturuyor. Ne var ki,  Libya altı yıldan bu yana iç savaşta. İki hükümetin ve onlarca silahlı grubun hüküm sürdüğü bir coğrafyada işbirliği mümkün görünmüyor. Bu doğrultuda mülteci krizi yeni aktörlerin ortaya çıkışını sağlarken  uluslararası hukuku zorda bırakacak yeni uygulamalara kapı aralıyor. Rollerin karıştığı bir zamanda  insani yardım kuruluşları ve hükümetler, insan tacirlerinin ve Libya merkezli milislerin estirdiği rüzgara yenik çıkış yolu arıyorlar.

Avrupa Birliği, Türkiye örneğinde olduğu gibi Libya ile anlaşarak sorunu kontrol altına alabileceğini düşündü. Bu yönde Malta'da 3 Şubat 2017 tarihinde  sağlanan anlaşma gereği maddi ve teknik yardım karşılığında Trablus hükümetinden Mali, Gine, Nijerya, Eritre ve Etiyopya'dan gelen göç akınını sınırlarında tutma sözü aldı. Tabii Trablus hükümetinin bütün Libya'yı temsil etmediği ve General Halife Hafter'in denetimi altındaki Bingazi'nin hesaba dahil edilmemesi anlaşmanın başarı şansını azalttı. Ancak başarısızlığının bir diğer sebebi sahil  güvenliğinden sorumlu grupların/milislerin farklı bakanlıklardan (savunma, içişleri...) talimat almalarıyla da izah edilebilir. Kaddafi sonrası oluşturulan yeni ordunun  sivillere dayandırılmaksızın askeri yapıların entegre edilmesiyle oluşturulması rekabeti artırdığı gibi  ortak hareketi de güçleştiriyor.  Öyle ki, yaşanan kargaşa sebebiyle, Frontex (Avrupa Birliği'nin sınırlarını korumakla yükümlü ajans) ile Libya sahil güvenlik güçleri zaman zaman karşı karşıya geliyor. Avrupa Birliği Trablus hükümetinin dışında Mart ayı sonunda Güney Libya'daki milislerle de anlaştı. Ancak kuzeyde görülen parçalanmışlığın güneyde de yaşanması benzer durumların ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Trablus hükümetinin kara sularında güvenliği tam manasıyla sağlayamaması insan tacirlerinin işini kolaylaştırıyor. İtalya insan tacirlerinin milislerle işbirliği yaptığına inanıyor.

İspatlanması mümkün görünmese de konunun ticari bir değeri olduğu rakamlara bakıldığında anlaşılıyor. Son on beş yılda insan tacirlerinin 16 milyar avro kazandıkları tahmin ediliyor. Buna karşın, Avrupa Birliği göçü kontrol altına almak için son on beş yılda  15 milyar avro harcadı. Göçmenlerin, kurulan "köle pazarlarında" 160 ila 290 avro karşılığında satıldıkları iddia ediliyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargıcı Fatou Bensouda söz konusu pazarlar hakkında araştırma başlattıklarını Mayıs ayı başında duyurdu. Libya'nın Cenevre Sözleşmesi'ne (1951) taraf olmaması insan hakları ihlallerini artırmakla kalmıyor, kontrol edilmesini de  zorlaştırıyor.

Birleşmiş Milletler'in 14 Haziran günü açıkladığı rapor tablonun vahametini ortaya koyuyor. Raporda kamplar işkence odası olarak tarif ediliyor. Bu durumda,  Avrupa Birliği ülkelerinin mülteci statüsü vermedikleri göçmenleri tekrar Libya'ya göndermesi  sorun teşkil ediyor. BM raporunu referans kabul edersek Libya'nın "güvenli ülke" statüsüne ermesi mümkün görünmüyor. Bu çerçevede, Avrupa’dan  Libya'ya  gönderilen her bir göçmenin aslında ölüme gönderildiğini söylemek mümkün.

Birlik üyesi devletlerin  meseleyi salt güvenlik sorunu olarak ele alması  çözümsüzlüğü artırıyor. Dünyada en fazla mülteci/göçmenin Ortadoğu ve Afrika'da olduğu düşünüldüğünde Avrupa'nın  iki yıl önce  İtalya ve Yunanistan'dan giriş yapan ve mülteci statüsü elde eden 160 bin kişiyi kendi içinde dağıtamaması çelişkiyi artırıyor. Son tarihin yaklaşması karşısında (Eylül 2017) Komisyon hafta başında kotalara uymayan Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'ni uyardı (sıfır mülteci). Direnmeleri durumunda bir takım ekonomik yaptırımların uygulanabileceği ifade ediliyor. Diğer üye devletlerin de hedefi tutturamayacakları anlaşılıyor. Son tarih yaklaştıkça bir hareketlenme beklense de yüzde on barajını aşması mümkün görünmüyor.

Avrupa Birliği sorunu yerinde, sıfır noktasında,  çözmek için yeni planlar hazırlıyor. Bunlardan biri sınır dışı edilecek göçmenlere proje karşılığı mikro kredi vermek. Böylece başı eğik, eli boş dönmeleri engellenirken tekrar yola düşmeleri  de önlenmiş olacak.

Buna binaen en fazla göç aldığı ülkelere yatırım yaparak veya ekonomik destek sağlayarak göçü yerinde tutmayı hedefliyor. Bu doğrultuda 44 milyar avroluk bir plan kabul edildi. Rakamın zaman içinde artırılabileceği ifade ediliyor. Türkiye örneği üzerinden düşünecek olursak, vaad ettiği 3 milyar avro'nun yalnızca 500 milyonluk bölümünü karşıladığı gerçeği ortadayken,  söz konusu Afrika yardımını, takvime bağlamadığı göz önünde bulundurulursa, sağlayıp sağlamayacağı büyük soru işareti. Ne var ki, sağlansa bile,  kısa ve orta vadede  çözüm olabilecekse de  nüfus artışı göz önünde bulundurulduğunda işsizliği ve sefaleti frenlemesi güç görünüyor.

Son kertede, her üç saniyede bir insanın yerinden edildiği düşünüldüğünde,  Avrupa Birliği bir gerçeklik olan göçle mücadele etmek yerine, rasyonel kıstaslara dayanarak güvenlikli güzergahlar oluşturarak çözümü ve denetimi kolaylaştırabilir. On beş yılda  engellemek için harcadığı enerjiyi bu saatten sonra, doğru noktalara kanalize ederek insan tacirleri ve insan hakları ihlallerinin önüne geçebilir. Aksi takdirde Akdeniz yüzlerce “umut yolcusu” için son durak olmayı  sürdürecektir !   



İlgili Konular göç umut yolcusu Libya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Haber Analiz Haberleri
Akdeniz de kaos öncesi sessizlik
Akdeniz’de kaos öncesi sessizlik

Avrupa Birliği son on beş yılda göçü engellemek için harcadığı enerjiyi bu saatten sonra, doğru noktalara kanalize ederek insan tacirleri ve insan hakları ihlallerinin önüne geçebilir.
Etiyopya'nın Harar şehrinde Ramazan'a veda
Etiyopya'nın Harar şehrinde Ramazan'a veda

Afrika'nın derinliklerinde bir Osmanlı şehri olan Harar'dan, Ramazan'ın son günlerine dair izlenimler
Priştine Neyimiz Olur
Priştine Neyimiz Olur?

Kosova Cumhuriyeti’nin başkenti ve en kalabalık şehri olan Priştine, şu anda sonradan inşa edilmiş bir Yugoslav şehrini andırsa da, Osmanlı döneminden kalma hatıraların bir kısmı hala canlıdır  
Cibuti kimlerin toprağı
Cibuti kimlerin toprağı?

"Fransız Somalisi" olarakta bilinen Cibuti'nin Ortadoğu ve Doğu Afrika’ya nüfuz edebilen bir devlet olmasının nedeni, bizzat topraklarından kaynaklanıyor
Kosova seçimleri ve muhafazak r Müslümanların siyasi tercihleri
Kosova seçimleri ve muhafazakâr Müslümanların siyasi tercihleri

Kosova'daki 11 Haziran seçimlerinde, muhafazakar Müslümanlar diye tanımladığımız kitlenin bu sefer İslam adına oy isteyen adaylar yerine ulusal partilere oy verdiği görüldü
Katar krizinde quot Dahilek quot prensibi neden unutuldu
Katar krizinde "Dahilek" prensibi neden unutuldu?

Katar krizinde Dahilek prensibini unutan Araplar acaba hızlı ve güdümlü bir kültür değişimine mi uğradılar yoksa büyük bir oyunun parçası mı oldular?
İşkodra neyimiz olur
İşkodra neyimiz olur?

Fatih Sultan Mehmet'in 1470'de fethettiği ve muhtemel bir Roma seferi için özel önem verdiği İşkodra bugün yoğun bir Katolik nüfusu barındırmaktadır.
Tahran saldırıları İran için ne anlama geliyor
Tahran saldırıları İran için ne anlama geliyor

Saldırılar, seçilen hedeflerin sembolik anlamları ve ölü sayısını arttırmaya yönelik olmaktan ziyade siyasi mesaj vermeyi hedeflemesi bakımından bugüne kadar DEAŞ'ın yaptığı saldırılardan ayrışıyor ve soru işaretlerine neden oluyor KAYNAK: AA
ŞİÖ Türkistan'ı kuşatma projesidir
ŞİÖ Türkistan'ı kuşatma projesidir

Rusya ve Çin’in istihbarat paylaşımı amaçlı kurulan ve şimdi dünyanın yüzde 40 nüfusunu içeren ve dört nükleer gücü bünyesinde bulunduran ŞİÖ bugün Türkistan'ı kuşatma projesi haline dönüştü
İsrail in en çok korktuğu formül tek devletli çözüm
İsrail’in en çok korktuğu formül tek devletli çözüm

Filistin meselesinde daha gerçekçi olduğunu söyleyenlerimiz en azından iki devletli çözümden yana. Ancak kulak verelim dediğimiz genç seslerden bazıları ilginç bir şekilde “iki devletli çözüme” hiç de sıcak bakmıyor. Acaba gerekçeleri ne? Acaba bizler de ezberlerimizi gözden mi geçirmeliyiz?
Theresa May için sonun başlangıcı mı
Theresa May için sonun başlangıcı mı ?

İngiltere'de Theresa May 'in aldığı sonuca bakanlar 2019'a kadar iktidarda kalabileceğini bilmesine rağmen, yedi hafta önce aldığı erken seçim kararıyla İngiltere'yi neden seçime götürdüğü sorusunu sormayı sürdürüyorlar
Körfez'in 'hiza dışı' ülkesi Katar
Körfez'in 'hiza dışı' ülkesi: Katar

Suudi Arabistan’ın ağabeyliğindeki Körfez ülkelerinden, Umman ile birlikte daima farklı ve bağımsız bir politika izleyen Katar’la ilgili olarak alınan yaptırım kararlarının bu kadar şiddetli olacağı herhalde tahmin edilememişti
Katar neden hedef tahtasında
Katar neden hedef tahtasında?

Katar devletine uygulanan diplomatik ilişkileri kesme operasyonunun ardındakiler..
Koçi Bey öldü ama tespit ettiği sorunlar hala yaşıyor
Koçi Bey öldü ama tespit ettiği sorunlar hala yaşıyor

17. yüzyıl Osmanlı yazar, düşünür ve devlet adamı Koçi Bey'in Risalesi, devletlerin belası kamusal hastalıkların ve tedavi yollarının sadece o döneme ait olmayıp, günümüzde de devam ettiğini gösteriyor
Avrupa için silahlanma zamanı
Avrupa için silahlanma zamanı

Avrupa devletleri önlerine çıkan Avrupa ordusunu kurma fırsatını, ABD'ye bağımlı kalacaklarını deklare ederek, başka bir bahara ertelediler. Şimdi 2024'e kadar yüzde iki hedefini tutturmaları gerekiyor. Avrupa ordusunu askıya alsalar da, Brüksel'de yaptığı açıklamada 23 ülkenin 2014'te karara bağlanan yüzde iki hedefinin gerisinde kaldığını vurgulayan Trump'ı bekletmeleri veya atlatmaları pek mümkün görünmüyor
Büyük Kafkas Sürgünü ve Soykırımının 153'ncü yılı
Büyük Kafkas Sürgünü ve Soykırımının 153'ncü yılı

Büyük Kafkas Sürgünü dolayısıyıyla Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun geçen yıl kaleme almış olduğu "Büyük Kafkas sürgünü ve soykırımı: `Büyük resmi' görelim" başlıklı yazıyı önemine binaen tekrar dikkatlerinize sunuyoruz

Haberler

Libya'da 906 yasa dışı göçmen yakalandı
Libya'da 906 yasa dışı göçmen yakalandı

'Bir gazeteci için en zoru arkadaşlarının ölümünü çekmek'
Bir gazeteci için en zoru arkadaşlarının ölümünü çekmek'

Halkı fakir kendi zengin ülke: Libya
Halkı fakir kendi zengin ülke Libya

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam serbest
Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam serbest

Mısır'dan BM'ye 'Libya'ya saldırı' açıklaması
Mısır'dan BM'ye 'Libya'ya saldırı' açıklaması

Dışişleri Bakanlığından Libya açıklaması
Dışişleri Bakanlığından Libya açıklaması

Mısır ordusundan Libya'ya hava saldırısı
Mısır ordusundan Libya'ya hava saldırısı

Libya açıklarında 500 göçmen taşıyan tekne alabora oldu
Libya açıklarında 500 göçmen taşıyan tekne alabora oldu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 