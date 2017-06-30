'1915 olayları' tüm gerçekleriyle dünyaya anlatılacak

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezince (LAMER) "1915 olaylarına" ilişkin Latin Amerika'daki yerel akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen sempozyumlardan derlenen İngilizce "Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun yılı: 1915" kitabı, Türkiye'nin büyükelçiliklerine gönderilecek.
LAMER Müdürü Prof. Dr. Necati Kutlu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Latin Amerika açılımı çerçevesinde 2009 yılında kurulan merkezin akademik ve kültürel çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
Merkezin bölgedeki çalışmalarını, Türkiye'nin görünürlüğünü artırmak ve önem verdiği konulara dikkati çekmek üzere yoğunlaştırdığını dile getiren Kutlu, bu kapsamda son yıllarda merkez olarak üzerinde çalıştıkları konunun 1915 olayları çerçevesinde şekillendiğini ifade etti.
Kutlu, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Şili, Bolivya, Paraguay ve Panama'daki üniversitelerde bu konuda araştırma yapan akademisyenlerle "1. Dünya Savaşı ve 1915" konulu sempozyumlar düzenlediklerini anımsatarak, bu etkinliklerde yerel akademisyenlerin olayların iç yüzüne dair araştırmalar ortaya koyduğunu, ayrıca sunumların iş birliği yaptıkları üniversitenin yayını olarak yerel dillerde bastırıldığını kaydetti.
Bölgede böyle bir çalışma yapmalarındaki en önemli etkenin, Ermeni diasporasının Latin Amerika'da, özellikle Arjantin ve Brezilya'daki etkisi olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Kutlu, "Brezilya'nın Sao Paolo kentinde, çoğu Türkiye'den göç etmiş, son derece etkin ve etkili konumda, kritik makamlarda görev alan, çok zengin çevrelerde yaşayan 50 bin Ermeni asıllı Brezilya vatandaşı var. Burası, 20 milyona yakın nüfusuyla dünyanın en büyük şehirlerinden biri." dedi.
Sempozyumlar sayesinde bölge kamuoyunda bir algı değişikliği sağladıklarına vurgu yapan Kutlu, etkinliklerin bölge basını ve özellikle de Ermeni medyası tarafından yakından takip edildiğini söyledi.
1915 olaylarıyla ilgili Ermeni tezlerini tanıma kararı alan Paraguay'ın parlamentosunda yaptıkları sempozyumun ardından parlamento başkanının "Resmi olarak aldığımız bu karar, sadece tarihsel bilgisizliğimizden kaynaklanan, yanlış bir karar olmuştur." dediğini aktaran Kutlu, bu sözlerin, aslında sempozyumların bölgede karar vericilerin tavır değişikliğini gösteren önemli bir işaret olduğunu kaydetti.
1915'te yaşananların, sadece bölge kamuoyuna değil dünyaya anlatmak amacıyla sempozyumlarda döneme objektif şekilde ışık tutan sunumları belirleyerek İngilizceye çevirdiklerini dile getiren Kutlu, Latin Amerikalı akademisyenlerin makalelerinin yer alacağı "Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun yılı: 1915" adlı İngilizce kitabın bir ay sonra basılarak, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla İngilizce konuşulan ülkelerdeki büyükelçiliklere, önde gelen üniversitelere ve kütüphanelere gönderileceğini ve muhataplarına iletileceğini anlattı.
LAMER Müdürü Prof. Dr. Necati Kutlu ayrıca Ankara'daki misyon temsilciliklerine kitabın verileceğini ifade ederek, "Bu şekilde Türkiye'nin tezlerinin anlatıldığı yazılı ve görsel malzemeleri daha geniş kitlelere ulaştırarak, olayların objektif şekilde öğrenilmesini sağlamamız lazım. Bu olayın kamuoyunda sıcak şekilde tutulması gerekiyor. Çünkü kamuoyuna ne kadar çok anlatırsanız o kadar ikna edersiniz. Çünkü Ermeni tarafı 100 yıldır bunu yapıyor. 1915'te gerçekten ne yaşandığını tüm objektifliğiyle dünyaya duyurmak istiyoruz. Dünya, o dönemi sadece bir tarafın argümanlarıyla öğrenmemeli." diye konuştu.
Ankara Üniversitesince, "1915 olaylarına" ilişkin Latin Amerika'da yerel akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen sempozyumlardan derlenen İngilizce "Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun yılı: 1915" kitabı, Türkiye'nin büyükelçiliklerine gönderilecek
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