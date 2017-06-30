12:29, 30 Haziran 2017 Cuma

Almanya'dan sapık evliliklere onay

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya'da eşcinsel çiftlerin resmi olarak evlenebilmelerinin yolu açıldı.

Federal Mecliste 623 milletvekilinin katıldığı oylamada, 393 milletvekili eşcinsellerin evlenebileceği yönündeki yasal düzenlemeye onay verdi. 226 milletvekili de karşı oy kullandı. "Tarihi" olarak nitelendirilen oylamada 4 milletvekili ise çekimser kaldı.

Muhalefetteki Yeşiller Partisi, Sol Parti ve iktidarın küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) eşcinsel evliliklerden yana olurken Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin milletvekillerinin büyük çoğunluğu buna karşı çıktı.

MERKEL 'HAYIR' DEDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclise yaptığı açıklamada, oylamada aynı cinsiyettekilerin evlenmelerine "hayır" oyu kullandığını belirterek, evliliğin erkek ile kadın arasında olması gerektiğine inandığını söyledi.

Merkel, Federal Meclisteki oylamanın toplumda bir parça iç barışa ve birlikteliğe vesile olmasını diledi.

Bazı milletvekilleri ise eşcinsel çiftlerin birlikteliğinin anayasaya göre evlilik sayılamayacağı görüşünü paylaştı.

Kamuoyunda ise Başbakan Merkel’in seçimlerden önce önemli bir hamle yaparak muhalefetin bir "kozunu" elinden aldığı yorumları yapıldı.

Federal Meclisin bu kararıyla Medeni Hukuk'taki ilgili madde, "farklı veya aynı cinsiyetten olan kişilerin evlilik yapabileceği" yönünde değiştirildi. Bu yasayla aynı zamanda eşcinsel çiftlere evlat edinme hakkı da veriliyor.

Aynı cinsiyettekilerin evlenebileceğine ilişkin çarpık yasanın 3 ay sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.