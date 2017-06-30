Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:38, 30 Haziran 2017 Cuma
Sağlık
13:08, 30 Haziran 2017 Cuma

  • Paylaş
Enerji içecekleri satışına yeni düzenleme
Enerji içecekleri satışına yeni düzenleme

Spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde enerji içecekleri piyasaya arz edilmeyecek ve reklamı yapılmayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde enerji içecekleri piyasaya arz edilmeyecek ve reklamı yapılmayacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Türk Gıda Kodeksi̇ Enerji̇ İçecekleri̇ Tebli̇ği̇, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Enerji içeceklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan tebliğ, sporcu içeceklerini kapsamıyor.

Özel beslenme amaçlı gıdalar kapsamında değerlendirilmeyen enerji içeceğinde, toplam kafein miktarı litrede 150 miligramdan fazla olmayacak. Enerji içeceğinin bileşiminde litrede inositol 100 miligram, glukoronolakton 20 miligram, taurin 800 miligramdan fazla olmayacak.

ETİL ALKOL BİLEŞEN OLARAK İLAVE EDİLMEYECEK

Enerji içeceklerine bileşen olarak etil alkol ilave edilmeyecek. Ancak ürünü oluşturan bileşenlerin çözündürülmesi, taşınması gibi işlemlerde kullanılabilen, bileşenlerde doğal olarak bulunabilen, üretim aşamasında oluşabilen ve son ürüne taşınan etil alkol miktarı en fazla litrede 3 gram olacak.

Bileşiminde kafeinle taurin, inositol ve glukoronolakton maddelerinden birini veya birkaçını içeren aromalandırılmış alkolsüz içecekler enerji içeceği dışında başka bir gıda adı ile piyasaya arz edilemeyecek.

Meyveli olarak adlandırılan enerji içeceklerinde meyve oranı, gazlı olanlarda ağırlıkça en az yüzde 4, gazsız olanlarda ise ağırlıkça en az yüzde 10 olacak.

Spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde enerji içecekleri piyasaya arz edilmeyecek ve reklamı yapılmayacak. 18 yaşından küçüklere enerji içeceklerinin satışı yapılmayacak.

Tüketicinin görebilmesi için enerji içecekleri, son tüketiciye ambalaj bütünlüğü korunarak sunulacak. Toplu tüketim yerlerinde doğrudan ya da dolaylı olarak enerji içeceği reklam ve tanıtımı yapılamayacak.

Ürünlerin etiketinde en az 3 milimetre punto karakter olacak şekilde “Alkol ile karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir" ifadesi bulunacak.

Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31 Aralık'a kadar tebliğ hükümlerine uyacak.



Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Sağlık Haberleri
Enerji içecekleri satışına yeni düzenleme
Enerji içecekleri satışına yeni düzenleme

Spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde enerji içecekleri piyasaya arz edilmeyecek ve reklamı yapılmayacak
Karaciğer kanseri hastalarına yeni tedavi yöntemi
Karaciğer kanseri hastalarına yeni tedavi yöntemi

Dünyada sayılı merkezlerde uygulanan, Türkiye'de de Balcı ve ekibince gerçekleştirilen 2 aşamalı ameliyat tekniği, normal yöntemlerle cerrahi şansı bulunmayan ileri evre karaciğer kanseri hastaları için tedavi seçenekleri arasında yerini alacak
Yumurtalık kanserinin tedavisinde yeni gelişme
Yumurtalık kanserinin tedavisinde yeni gelişme

İleri safha yumurtalık kanseri hastaları üzerinde denenen bir ilaç tümörleri küçülttü
Kanser tedavisinin küresel maliyeti 110 milyar doları aştı
Kanser tedavisinin küresel maliyeti 110 milyar doları aştı

Kanser tedavisinin küresel maliyeti 113 milyar dolara ulaştı
Her yıl 7 milyondan fazla insan sigaradan ölüyor
Her yıl 7 milyondan fazla insan sigaradan ölüyor

DSÖ'ye göre, dünyada günde 10-15 milyar sigara satılırken, her yıl 7 milyondan fazla kişi tütün tüketimi nedeniyle hayatını kayberdiyor
Biz olmak'
'Biz olmak'

Psikolog Ayşe Toker, toplumun genetik kodlarıyla oynanmasının insana ve birlik fikrine zarar vereceğini aktardı.
Tiroid kanseri Türkiye'de kadınlarda ikinci sırada
Tiroid kanseri Türkiye'de kadınlarda ikinci sırada

Türkiye'de de kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türünün tiroid kanseri olduğu açıklandı
Psikolojik Grip Depresyon
Psikolojik Grip / Depresyon

Psikologunuz diyor ki… Varlığımız bize emanet, ne kadar yorulsak da menzile varmakla yükümlüyüz. Pes etmek yok!
Kilolu ama zinde' olmak pek mümkün değil
'Kilolu ama zinde' olmak pek mümkün değil

Araştırmalar, aşırı şişman ancak metabolik olarak sağlıklı olanların da kalp rahatsızlığı, felç ve kalp yetmezliğine yakalanma riskinin yüksek olduğu sonucunu ortaya koydu
Türkiye'de 15 milyon hipertansiyon hastası var'
'Türkiye'de 15 milyon hipertansiyon hastası var'

TİHUD Başkanı Prof. Dr. Güler, "Türkiye'de 15 milyon hipertansiyon hastası olduğunu belirterek, "Ancak buna rağmen bu soruna dair farkındalık seviyesi hala çok düşük" dedi
Stresi yenmenin yeni adresi Otojenik Eğitim
Stresi yenmenin yeni adresi; Otojenik Eğitim

Çalışanların ve öğrencilerin yaşadıkları endişe, korku ve heyecansal gerginlikler psikolojik yapıyı derinden etkiler.
Günde 10 bin adımın 10 büyük faydası
Günde 10 bin adımın 10 büyük faydası

Günde atılan 10 bin adımın en başta kalp olmak üzere tüm vücuda azımsanmayacak kadar olumlu faydaları var
Sarı nokta hastalığından koruyucu öneriler
Sarı nokta hastalığından koruyucu öneriler

Sarı nokta hastalığından korunmaya ilişkin uzman doktordan "Düzenli göz muayenesi yaptırın. Ultraviole ışınlardan korunmak için her mevsim güneş gözlüğü kullanın. Sigara içmeyin. Beslenmenize dikkat edin. Düzenli olarak egzersiz yapın. Tansiyonunuzu ve kolesterolünüzü kontrol altında tutun" önerileri geldi
Türk Kızılayından 'Ramazan' uyarısı
Türk Kızılayından 'Ramazan' uyarısı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, Şu anda stoklarımız iyi ama bu bağışların bir ay sürecek ramazanda da devam etmesi gerekiyor ki ilerleyen süreçte stoklarımızda bir erime yaşanmasın." dedi
Uykusuzluk obezite nedeni
Uykusuzluk obezite nedeni

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, normalden az uyumanın insanların hormonlarını etkilediği ve kişinin kendisini daha aç hissettiği ortaya çıktı
Çocuklarda özgüven
Çocuklarda özgüven

Çocuklarımıza değer verdiğimizi göstermek ve onları anladığımızı onlara hissettirmek hayati derecede önemlidir





Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 