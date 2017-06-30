Kazakistan'da 17 bin üniversite öğrencisi parasızlıktan dolayı okulu bıraktı

Ranking.kz analitik grubun raporuna göre, Kazakistan'da 2016-2017 öğretim yılında maddi zorluklar nedeniyle (11 bini özel üniversite öğrencisi olmak üzere ) toplam 17 bin üniversite öğrencisinin okulu bıraktığı bildirildi.
Kazakistan'da üniversite öğrencilerinin sayısı yüzde 4 oranında artarak 477 bine ulaştı. Burs alan öğrenci sayısı ise 3 bine düşerek yüzde 31 den yüzde 29.4 oranına geriledi.
Ayrıca bu yıl devletin öğrencilere verdiği burs oranı yüzde 13 oranında artacak ve 56 milyar Tenge olacak. Ortalama olarak, bir talebeye yaklaşık 400 bin Tenge (4 bin 360 Lira) para tahsis edilecek.
Ülkede 140 bin 300 öğrenci (yüzde 29,4) devletten burs alarak, 337 bin öğrenci (yüzde 70,6) ise ücretli olarak eğitim görüyor.
Kazakistan'da 477 bin üniversite öğrencilerinden 254 bin 400'ü özel üniversitede, 217 bin 200'ü ise devlet üniversitelerinde eğitim görüyor.
Rusya, AB'nin uyguladığı yaptırımlarına karşılık yürürlüğe koyduğu "karşı yaptırımları" 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzattı
Ailesiyle çıktığı Bali Adası ve Yogyakarta tatilini tamamlayan Obama, Endonezya Diasporalar Kongresi'ne katılmak üzere Cakarta'ya gitti
İsrail askeri uçağı Suriye'den atıldığı ileri sürülen top mermisine karşılık bu ülkeye saldırı düzenledi. İsrail ordusu son bir haftada Suriye'den atıldığı ileri sürülen top mermisi veya roketlere karşılık bu ülkeye dördüncü kez saldırmış oldu
Çin Dışişleri Bakanlığı, "ABD'yi Tayvan'a yapmayı planladığı silah satışını durdurmaya ve adayla yapacağı tüm askeri iletişimi sonlandırmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu
Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Caf, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu başladığından bu yana 900 bin sivilin evini terk etmek zorunda kaldığını söyledi
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, araştırma ve deneyler sonucunda, 4 Nisan'da İdlib'e bağlı Han Şeyhun'da sarin kullanıldığını tespit etti
Kazakistan'da 2016-2017 öğretim yılında maddi zorluklar nedeniyle 17 bin üniversite öğrencisinin okulu bıraktığı öğrenildi
Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye, ülkesinin son dönemde maruz bırakıldığı durumu "kansız savaş ilanı" olarak nitelendirdi
Bruegel uzmanı Darvas, "İngiltere'nin AB'den ayrılmak için 110 milyar avro toplu ön ödeme yapması gerekebilir" dedi
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Mengecik ilçesinde meydana gelen patlamada üç korucu hayatını kaybetti
Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu, Kırım’ı asla terk etmeyi düşünmediklerini belirterek, Tatar kültürü, gelenekleri ve varlığını korumak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi
ABD Yüksek Mahkemesi tarafından kısmen onaylanan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarını etkileyecek olan vize yasağı uygulanmaya başlandı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Afganistan'da daha önce 100 bini geçen NATO askerlerinin sayısının 13 bine kadar düşürüldüğünü ve bunların muharip olmadığını aktarırken, ABD Savunma Bakanı Mattis, NATO'nun Afganistan'daki askerlerini çok hızlı bir şekilde çektiğini belirterek, bu ülkedeki işin yarıda bırakılmaması gerektiğini söyledi
Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Necran kentine düzenlediği roketli saldırıda 2 kişinin yaralandığı bildirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser verdi