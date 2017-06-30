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Saldırı hazırlığındaki 8 terörist 146 kilogram patlayıcıyla yakalandı
Saldırı hazırlığındaki 8 terörist 146 kilogram patlayıcıyla yakalandı
Foto: Arşiv

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda aralarında bombalı saldırı hazırlığında olanların da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı, 146 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda aralarında bombalı saldırı hazırlığında olanların da bulunduğu 8 şüphelinin gözaltına alındığı ve 146 kilogram patlayıcının da ele geçirildiği bildirildi. 

Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 8 PKK'lı teröristin 146 kilogram patlayıcı ile birlikte ele geçirildiği belirtildi.

 



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