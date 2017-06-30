Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:38, 30 Haziran 2017 Cuma
Ortadoğu
16:03, 30 Haziran 2017 Cuma

  • Paylaş
İsrail'den Suriye'ye bir haftada dördüncü saldırı
İsrail'den Suriye'ye bir haftada dördüncü saldırı

İsrail askeri uçağı Suriye'den atıldığı ileri sürülen top mermisine karşılık bu ülkeye saldırı düzenledi. İsrail ordusu son bir haftada Suriye'den atıldığı ileri sürülen top mermisi veya roketlere karşılık bu ülkeye dördüncü kez saldırmış oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail askeri uçağı Suriye tarafından ateşlendiği öne sürülen top atışına karşılık bu ülkede, rejime ait bir askeri üssü vurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle ateşlenen top mermisinin yanlışlıkla İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyine isabet ettiği belirtildi.

Açık alana düşen top mermisinin yaralanma veya can kaybına neden olmadığı bildirilen açıklamada, merminin ateşlendiği Suriye rejimine ait bir askeri üssün vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu son bir haftada Suriye'den atıldığı ileri sürülen top mermisi veya roketlere karşılık bu ülkeye dört kez saldırı düzenledi.

İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri süren İsrail, rejim muhalifi örgütlere İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail yönetimi genellikle bu tür saldırıları resmi olarak teyit etmekten kaçınıyor.



İlgili Konular İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı İsrail Suriye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Rusya AB'ye yönelik 'karşı yaptırımları' uzattı
Rusya, AB'ye yönelik 'karşı yaptırımları' uzattı

Rusya, AB'nin uyguladığı yaptırımlarına karşılık yürürlüğe koyduğu "karşı yaptırımları" 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzattı
Obama Endonezya Diasporalar Kongresi için Cakarta'da
Obama, Endonezya Diasporalar Kongresi için Cakarta'da

Ailesiyle çıktığı Bali Adası ve Yogyakarta tatilini tamamlayan Obama, Endonezya Diasporalar Kongresi'ne katılmak üzere Cakarta'ya gitti
İsrail'den Suriye'ye bir haftada dördüncü saldırı
İsrail'den Suriye'ye bir haftada dördüncü saldırı

İsrail askeri uçağı Suriye'den atıldığı ileri sürülen top mermisine karşılık bu ülkeye saldırı düzenledi. İsrail ordusu son bir haftada Suriye'den atıldığı ileri sürülen top mermisi veya roketlere karşılık bu ülkeye dördüncü kez saldırmış oldu
Çin'den ABD'ye quot Tayvan'a silah satmayın quot çağrısı
Çin'den ABD'ye "Tayvan'a silah satmayın" çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, "ABD'yi Tayvan'a yapmayı planladığı silah satışını durdurmaya ve adayla yapacağı tüm askeri iletişimi sonlandırmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu
Musul'da evi terkedenlerin sayısı 900 bine ulaştı
Musul'da evi terkedenlerin sayısı 900 bine ulaştı

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Caf, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu başladığından bu yana 900 bin sivilin evini terk etmek zorunda kaldığını söyledi
Esed rejiminin İdlib'de kimyasal silah kullandığı doğrulandı
Esed rejiminin İdlib'de kimyasal silah kullandığı doğrulandı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, araştırma ve deneyler sonucunda, 4 Nisan'da İdlib'e bağlı Han Şeyhun'da sarin kullanıldığını tespit etti
Kazakistan'da 17 bin üniversite öğrencisi parasızlıktan dolayı okulu bıraktı
Kazakistan'da 17 bin üniversite öğrencisi parasızlıktan dolayı okulu bıraktı

Kazakistan'da 2016-2017 öğretim yılında maddi zorluklar nedeniyle 17 bin üniversite öğrencisinin okulu bıraktığı öğrenildi
Katar'ın maruz bırakıldığı durum 'kansız savaş ilanı'
Katar'ın maruz bırakıldığı durum 'kansız savaş ilanı'

Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye, ülkesinin son dönemde maruz bırakıldığı durumu "kansız savaş ilanı" olarak nitelendirdi
Almanya'dan sapık evliliklere onay
Almanya'dan sapık evliliklere onay

Almanya'da Federal Meclis, eşcinsellerin evlenmesinin yolunu açtı
AB'den İngiltere'ye 110 milyar avroluk 'boşanma' faturası
AB'den İngiltere'ye 110 milyar avroluk 'boşanma' faturası

Bruegel uzmanı Darvas, "İngiltere'nin AB'den ayrılmak için 110 milyar avro toplu ön ödeme yapması gerekebilir" dedi
Afganistan'da yola yerleştirilen bomba patladı 3 ölü
Afganistan'da yola yerleştirilen bomba patladı: 3 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Mengecik ilçesinde meydana gelen patlamada üç korucu hayatını kaybetti
Kırımoğlu Kırım ı asla terk etmeyi düşünmüyoruz
Kırımoğlu: Kırım’ı asla terk etmeyi düşünmüyoruz

Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu, Kırım’ı asla terk etmeyi düşünmediklerini belirterek, Tatar kültürü, gelenekleri ve varlığını korumak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi
Trump'ın Müslümanları etkileyecek vize yasağı yürürlüğe girdi
Trump'ın Müslümanları etkileyecek vize yasağı yürürlüğe girdi

ABD Yüksek Mahkemesi tarafından kısmen onaylanan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarını etkileyecek olan vize yasağı uygulanmaya başlandı
ABD'den NATO'ya 'Afganistan' eleştirisi
ABD'den NATO'ya 'Afganistan' eleştirisi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Afganistan'da daha önce 100 bini geçen NATO askerlerinin sayısının 13 bine kadar düşürüldüğünü ve bunların muharip olmadığını aktarırken, ABD Savunma Bakanı Mattis, NATO'nun Afganistan'daki askerlerini çok hızlı bir şekilde çektiğini belirterek, bu ülkedeki işin yarıda bırakılmaması gerektiğini söyledi
Yemen'den Suudi Arabistan'a roket saldırısı
Yemen'den Suudi Arabistan'a roket saldırısı

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Necran kentine düzenlediği roketli saldırıda 2 kişinin yaralandığı bildirildi
TSK Mehteran Bölüğünden Saraybosna'da açık hava konseri
TSK Mehteran Bölüğünden Saraybosna'da açık hava konseri

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser verdi

Haberler

İsrail askerlerinin katlettiği Filistinli genç İyad defnedildi
İsrail askerlerinin katlettiği Filistinli genç İyad defnedildi

İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha
İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha

İsrail'in yasağı iki yaşındaki Gazzeli Yusuf'un ölümüne neden oldu
İsrail'in yasağı iki yaşındaki Gazzeli Yusuf'un ölümüne neden oldu

Yahudi işgalciler tarım arazilerini ateşe verdi
Yahudi işgalciler tarım arazilerini ateşe verdi

İsrail Gazze'de balık avlama mesafesini bir kez daha düşürdü
İsrail Gazze'de balık avlama mesafesini bir kez daha düşürdü

Mossad'dan 'casusluk' fonu
Mossad'dan 'casusluk' fonu

İsrail Suriye'yi iki günde ikinci kez vurdu
İsrail Suriye'yi iki günde ikinci kez vurdu

Abbas'dan İslam dünyasına tek vücut olma çağrısı
Abbas'dan İslam dünyasına tek vücut olma çağrısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 