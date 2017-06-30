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Obama, Endonezya Diasporalar Kongresi için Cakarta'da
Obama, Endonezya Diasporalar Kongresi için Cakarta'da

Ailesiyle çıktığı Bali Adası ve Yogyakarta tatilini tamamlayan Obama, Endonezya Diasporalar Kongresi'ne katılmak üzere Cakarta'ya gitti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın, Endonezya Diasporalar Kongresi'ne katılmak üzere başkent Cakarta'ya gittiği bildirildi.

Cakarta Valisi Djarot Saiful Hidayat tarafından Halim Havalimanı'nda karşılanan Obama, Bogor şehrindeki Başkanlık Sarayı'nda Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü.

Bali Adası ve Yogyakarta'daki tatilini tamamlayan Obama'ya Endonezya ziyaretinde ailesi de eşlik ediyor.

Eski ABD Başkanı, yarın 4'üncüsü yapılacak Endonezya Diasporalar Kongresi'ne katılacak.

Amerikalı annesi, Endonezyalı üvey babası ve üvey kız kardeşiyle 1967-1971 yılları arasında Endonezya'da yaşayan Obama'nın oturduğu semtin yakınındaki Menteng Parkı'nda bir heykeli bulunuyor.



İlgili Konular Obama Eski ABD Başkanı Obama Endonezya'da endonezya
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