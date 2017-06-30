Makedon askerler Türkçe öğreniyor

Yunus Emre Enstitüsü'nden (YEE) yapılan yazılı açıklamaya göre, Üsküp’te düzenlediği Türkçe kursları ve gerçekleştirdiği kültür-sanat faaliyetleriyle kısa zamanda önemli bir kitleye hitap eden Üsküp Yunus Emre Enstitüsü ülke genelinde birçok resmi kurum ve kuruluşla ortaklaşa program yapıyor.
Bugüne kadar Savunma Bakanlığı başta olmak üzere, İçişleri ve Dışişleri, Bilgi Toplumu ve Enformasyon bakanlıkları, TAV, Halkbank, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve diğer birçok resmi kurum ve kuruluşta çeşitli seviyelerde Türkçe kursları düzenleyen YEE, ayrıca Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy, Kalkandelen ve İştip Goce Delçev üniversitelerinde de düzenli olarak Türkçe dersleri veriyor.
Bu yıl içerisinde Savunma Bakanlığının askeri personeline yönelik A1 seviyesinde 3 yeni grup açan YEE, Türkçe kurslarında başarılı olan 19 kursiyere sertifikalarını düzenlenen törenle verdi.
Törende konuşan Genelkurmay Başkanı Metodiya Veliçkovski, törende özellikle protokol uygulamadıklarını çünkü dostlar arasında protokol olmayacağını söyledi. Dünyada önemli bir güç olan Türkiye’yi dost olarak yanlarında görmenin çok güzel olduğunu vurgulayan Veliçkovski, "NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin bize verdiği destek çok önemli. Diğer yandan, Türkiye'de eğitim görmüş tüm Makedonyalı askerler bugün ordumuzda çok kilit noktalarda önemli görevler üstleniyor. Askerlerimizi her alanda eğitime tabi tutarken Türkçeyi de ihmal etmedik. YEE Üsküp Merkezi'nin, Bakanlığımız bünyesinde askeri personelimiz için düzenlediği Türkçe kursları, dostluğumuzu derinleştirmek ve aradaki dil engelinin üzerine köprü kurmak için çok için güzel bir vesile." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Müsteşarı Tahir Bora Atatanır da Türkiye olarak Makedonya’yı anayasal ismiyle tanımaktan gurur duyduklarını dile getirdi.
Törende, Türkçe kursuna katılan 19 askeri personele sertifikaları verildi
Yunus Emre Enstitüsü'nce (YEE) Makedonya Savunma Bakanlığına yönelik düzenlenen Türkçe kursuna katılan askerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi
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