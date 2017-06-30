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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile 'Katar krizi'ni görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile 'Katar krizi'ni görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal, "Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmesi az önce sona erdi." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal, "Sayın Genel Başkanımız, Trump'la yapacağı telefon görüşmesi için Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantımızın başkanlığını Sayın Genel Başkan Vekilimiz, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'e bırakarak görüşmeyi yapmak için Külliye'ye geçti ve Trump'la yapılan görüşme az önce sona erdi. Birazdan Sayın Genel Başkanımız Putin'le bir telefon görüşmesi yapacak." dedi. 

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama yapldı. Beyaz Saray, İki lider Katar krizininin çözümünü görüştü" açıklamasında bulundu.

 

 



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