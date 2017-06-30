Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile 'Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.
Savunma sanayii ve ekonomi alanında ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, körfezde Katar ekseninde yaşanan gerilim hakkında da görüş teatisinde bulunuldu.
Görüşmede, gerilimin bir an önce düşürülmesinin, sorunların müzakerelerle halledilmesinin, bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından da önemli olduğu vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle PKK, FETÖ ve DEAŞ dahil terörün her türüne karşı çıkmanın önemine dikkati çekti.
İki lider, terörizmle mücadelede iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve terörün finansmanının önlenmesi hususlarında da mutabık kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın ardından RusyaDevlet Başkanı Putin ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye meselesinin çözümüne yönelik iş birliğinin önemini vurguladı, Astana görüşmelerine değindi, G-20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı.
Görüşmede, Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Suriye meselesinin çözümüne yönelik iş birliğinin önemine dikkati çeken iki lider, Astana görüşmelerine değindi.
Erdoğan ve Putin, Hamburg'ta düzenlencek G-20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı.
İçişleri Bakanlığınca yaz mevsiminde artan turizm ve tarımsal amaçlı seyahatler nedeniyle karayollarında alınacak trafik tedbirleri konusunda genelge yayımlandı.
Reina saldırısında DEAŞ’lı Masharipov’un yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında şüphelinin konumunun NSA tarafından tespit edildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile peşe peşe görüşmeler yaptı. Görüşmelerin ardından açıklamalar geldi.
Siirt'in Pervari ilçesinde 18 gündür devam eden PKK'ya yönelik operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, Katar ekseninde yaşanan gerilim hakkında görüş teatisinde bulunuldu
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