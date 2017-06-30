19:29, 30 Haziran 2017 Cuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile 'Suriye'yi görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Savunma sanayii ve ekonomi alanında ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, körfezde Katar ekseninde yaşanan gerilim hakkında da görüş teatisinde bulunuldu.

Görüşmede, gerilimin bir an önce düşürülmesinin, sorunların müzakerelerle halledilmesinin, bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından da önemli olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle PKK, FETÖ ve DEAŞ dahil terörün her türüne karşı çıkmanın önemine dikkati çekti.

İki lider, terörizmle mücadelede iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve terörün finansmanının önlenmesi hususlarında da mutabık kaldı.

ERDOĞAN DAHA SONRA PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın ardından RusyaDevlet Başkanı Putin ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye meselesinin çözümüne yönelik iş birliğinin önemini vurguladı, Astana görüşmelerine değindi, G-20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Suriye meselesinin çözümüne yönelik iş birliğinin önemine dikkati çeken iki lider, Astana görüşmelerine değindi.

Erdoğan ve Putin, Hamburg'ta düzenlencek G-20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı.