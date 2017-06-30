Le Pen hakkında soruşturma başlatıldı

Guterres'den Kıbrıs Konferansı'nda ümitsiz açıklama

BM Genel Sekreteri Guterres,İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Buraya bir çözüm bulunulmasına yardımcı olmak için geldik. Ama o çözümü bulmak çok çok zor." dedi