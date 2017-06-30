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BM'den Al Jazeera'nın kapatılması talebine tepki
BM'den Al Jazeera'nın kapatılması talebine tepki

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Al Jazeera televizyonunun kapatılması konusunda ısrar edilmesini "ifade ve düşünce özgürlüğüne karşı kabul edilemez bir saldırı" olarak niteledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Komiserliğin, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz nedeniyle ortaya çıkan insan hakları ihlalleri konusundaki endişelerini hem söz konusu ülkelerle hem de halkla paylaştığı belirtildi.

Bölgedeki krizin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn tarafından sonlandırılması için sunulan talep listesinde bazı temel hak ve özgürlüklerin yer almasıyla yeni bir boyut kazandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(Krizin) Bölgedeki sıradan insanlar üzerindeki etkisi konusunda zaten dile getirdiğimiz meselelerin yanı sıra Yüksek Komiserlik, Katar'a yöneltilen Al Jazeera ağı ve diğer ilgili medya kuruluşlarının kapatılmasına yönelik talep hakkında büyük endişe duymaktadır. İzleseniz de izlemeseniz de, sevseniz de sevmeseniz de ya da editoryal bakış açısına katılsanız da katılmasanız da Al Jazeera Arapça ve İngilizce kanalları meşrudur ve milyonlarca izleyicisi vardır. Bunun kapatılmasını istemek bize göre düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı kabul edilemez bir saldırıdır.

Eğer devletler (Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn), diğer ülkelerin televizyon kanallarının yayınlarına ilişkin bir sorun yaşarsa bunları halka açık şekilde tartışmak konusunda özgürdür. Bu kanalların kapatılması konusunda ısrar etmek olağan dışı, eşi benzeri görülmemiş ve kesinlikle mantıksızdır.



İlgili Konular katar krizi BM Al Jazeera Katar
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