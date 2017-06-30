İçişleri Bakanlığı'ndan 'yaz' genelgesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 81 il valiliklerine gönderilen "Alınacak Trafik Tedbirleri" konulu genelgede, yaz mevsiminin başlamasıyla karayollarında turizm ve tarımsal amaçlı seyahatlerin, seyahat sürelerinin ve trafik yoğunluğunun arttığının gözlendiği belirtildi.
Genelgede, kaza sayısındaki artışla mücadele için, başta hız ihlalleri olmak üzere, toplam ve sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir şekilde planlanan trafik denetimlerinin önemi vurgulandı.
Bu kapsamda kazalara neden olan sürücü kural ihlalleriyle denetimler yoluyla etkili mücadele etmek için alınacak tedbirler listesi oluşturuldu.
Buna göre, il merkezlerindeki "Ulaşım Master Planları" gözden geçirilecek, ülkenin gelişen ve değişen, taşıt ve yolculuk sayıları ile beklentileri, imar planlarında dikkate alınarak gelecekteki ulaşım ihtiyacı yeniden değerlendirilecek. Yerel yönetimlerce parklanma sorununun kalıcı çözümüne yönelik politikaların oluşturulması ve bu politikaların kararlılıkla uygulanması sağlanacak.
Şehir içlerinde meydana gelen ve toplam ölümlü kazanın yüzde 30'u civarında olan "taşıt-yaya" kazalarının meydana geldiği yer, gün, saat, hava ve yol koşulları, oluş şekilleri ile yaya ve sürücü kusurları analiz edilerek, kaza noktalarında gerekli revizyon ve güvenlik artırıcı önlemler uygulanacak.
İstatistiklere otobüs kazalarının genelde 02.00-08.00 saatlerinde, kuru ve düz yollarda meydana geldiği yansıdığından bu kesimlerde ve anılan saatlerde denetimlere ağırlık verilecek.
Takograf kullanması zorunlu olan taşıtların şoförlerinin karıştıkları kazalarda, yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği ile araç kullanma sürelerinin önemli etkisi olduğu anlaşıldığından ve takografların denetlenmesi amacıyla trafik zabıtasınca yollar, terminal çıkış ve varış ile ara istasyonlarda gerekli denetlemeler yapılacak.
Emniyet ve jandarma trafik birimlerince ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Trafik Güvenliği" uygulamasının devamlılığı sağlanacak.
Trafik denetimleri ve sonuçları konusunda yazılı, görsel ve sosyal medyadan en üst düzeyde yararlanılarak ortak karayolu bilinci anlayışının oluşturulması sağlanacak.
Emniyet kemeri kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin inanç ve farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek.
İçişleri Bakanlığınca yaz mevsiminde artan turizm ve tarımsal amaçlı seyahatler nedeniyle karayollarında alınacak trafik tedbirleri konusunda genelge yayımlandı.
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