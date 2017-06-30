Milli Savunma Bakanı Işık, Katarlı mevkidaşı El-Atiyye ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın, Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed El-Atiyye ile görüşmesinde, savunma alanında ikili ilişkilerin yanı sıra Körfez bölgesindeki durumunun ele alındığı bildirildi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Işık, Katar Savunma Bakanı El-Atiyye ile makamında görüştü.
Görüşmede, Katar ile savunma alanında ikili ilişkilerin yanı sıra Körfez bölgesindeki durumun ele alındığı belirtildi.
Işık'ın görüşmede, mevcut meselelerin aslında hepsi kardeş olan ilgili ülkeler arasında samimi bir diyalogla ve Katar'ın egemenlik haklarına saygı temelinde en kısa sürede çözülmesi gerektiği hususunu dile getirdiği ifade edildi.
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın, Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed El-Atiyye ile görüşmesinde, savunma alanında ikili ilişkilerin yanı sıra Körfez bölgesindeki durumunun ele alındığı bildirildi
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