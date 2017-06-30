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ABD'de silahlı saldırı: Yaralılar var
ABD'de silahlı saldırı: Yaralılar var

ABD'nin New York kentindeki bir hastanede silahlı saldırı sonucu yaralananlar olduğu, polisin saldırganı etkisiz hale getirmek için operasyon düzenlediği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin New York kentindeki bir hastanede silahlı saldırganın tüfekle çevresindekilere ateş etmesi sonucu yaralılar olduğu belirtildi.

New York polisinden yapılan açıklamada, Bronx Lebanon hastanesinden silahlı saldırı ihbarı geldiği ifade edilerek, vatandaşlardan hastane ve çevresinden uzak durmaları istendi.

Açıklamada, silahıyla hala hastane içinde olan saldırganın etkisiz hale getirilmesi için polisin tüm hastaneyi kuşattığı ve operasyon düzenlediği kaydedildi.

ABD medyası hastane kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, aralarında doktorların da olduğu birden çok kişinin yaralandığını duyurdu.

Haberlerde, saldırganın eski hastane çalışanı olduğu da iddia edildi.

SİLAHLI SALDIRGAN ÖLDÜ

Polisten yapılan açıklamada, Bronx Lebanon Hastanesindeki saldırganın çok sayıda kişiyi yaraladığı ve kendisinin de öldüğü belirtildi. Ancak açıklamada saldırganın polisler tarafından mı etkisiz hale getirildiği yoksa intihar mı ettiği bilgisi yer almadı.

Yerel basında çıkan haberlerde, silahlı saldırganın eski hastane çalışanı doktor Henry Bello olduğu ve tüfeğini doktor önlüğü içinde sakladığı öne sürüldü.

Haberlerde, olayda yaralananlardan birinin hayatını kaybettiği aktarılırken polis henüz bu bilgiyi teyit etmedi.

Ayrıca saldırıda 4-6 arasında kişinin silahla yaralandığı bildirildi.

Saldırganın öldüğünün duyurulmasının ardından hastane giriş çıkışları normale döndü. Birçok hasta ve hastane çalışanının elleri havada binadan çıktığı görüldü.



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