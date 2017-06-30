ABD'nin New York kentindeki hastanede silahlı saldırı

ABD'nin New York kentindeki bir hastanede silahlı saldırganın tüfekle çevresindekilere ateş etmesi sonucu en az bir kişinin öldüğü ve 6 doktorun yaralandığı bildirildi.
Polisten yapılan açıklamada, Bronx Lebanon Hastanesindeki saldırganın çok sayıda kişiyi yaraladığı ve kendisinin de öldüğü belirtildi. Ancak açıklamada saldırganın polisler tarafından mı etkisiz hale getirildiği yoksa intihar mı ettiği bilgisi yer almadı.
Yerel basında çıkan haberlerde, silahlı saldırganın eski hastane çalışanı doktor Henry Bello olduğu ve tüfeğini doktor önlüğü içinde sakladığı öne sürüldü.
Haberlerde, olayda yaralananlardan birinin hayatını kaybettiği aktarılırken polis henüz bu bilgiyi teyit etmedi.
Ayrıca saldırıda 4-6 arasında kişinin silahla yaralandığı bildirildi.
Saldırganın öldüğünün duyurulmasının ardından hastane giriş çıkışları normale döndü. Birçok hasta ve hastane çalışanının elleri havada binadan çıktığı görüldü.
Lübnan ordusunun, Arsal kentindeki Suriyelilerin yaşadığı mülteci kampına gerçekleştirdiği operasyonda kampı tahrip ettiği, gözaltına aldığı kişilere işkence yaptığı iddia edildi
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed, Ukraynalı mevkidaşı Klimkin ile körfez krizine ilişkin son gelişmeleri görüştü
New York'taki Bronx Lebanon Hastanesi’nden silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu en az bir kişinin öldüğüi ve 6 doktorun vurulduğu belirtildi
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Al Jazeera televizyonunun kapatılması konusunda ısrar edilmesini "ifade ve düşünce özgürlüğüne karşı kabul edilemez bir saldırı" olarak niteledi
Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen hakkında Avrupa Birliği'nden aldığı fonu, partisi Ulusal Cephe'nin çalışanları için usulsüz şekilde kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Dünyanın önde gelen üniversitelerinden akademisyenler Batı'da yükselen İslamofobinin sebeplerinin anlaşılabilmesi için "ırkçılık" sorununa dikkat çekilmesi gerektiğini belirtti.
İsrail ablukası altındaki Gazze'deki Rantisi Hastanesi'nde yatan lenf kanseri 20 yaşındaki Besam el-Attar, tedavi için yurt dışına sevkinin 50 gün gecikmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Bakanlık verilerine göre, son vakayla birlikte yıl başından itibaren yurt dışında tedavi görmeleri engellendiği için hayatını kaybeden Gazzeli hastaların sayısı 13'e yükseldi.
BM Genel Sekreteri Guterres,İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Buraya bir çözüm bulunulmasına yardımcı olmak için geldik. Ama o çözümü bulmak çok çok zor." dedi
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin 6 yıldır süren iç savaşta, 161'i çocuk, 41'i kadın, 12 bin 920 kişiyi işkenceyle öldürdüğünü bildirdi
Yunanistan Merkez Bankası, 2017'de Gayri Safi Yurtiçi Hasılada artışı aşağı yönlü revize ederek, yüzde 1,6 olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu
AB, Schengen bölgesinde giriş-çıkışları daha sıkı denetime tabi tutacağını, verilerin kayıt altına alınacağını bildirdi
Rusya, AB'nin uyguladığı yaptırımlarına karşılık yürürlüğe koyduğu "karşı yaptırımları" 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzattı
Ailesiyle çıktığı Bali Adası ve Yogyakarta tatilini tamamlayan Obama, Endonezya Diasporalar Kongresi'ne katılmak üzere Cakarta'ya gitti
İsrail askeri uçağı Suriye'den atıldığı ileri sürülen top mermisine karşılık bu ülkeye saldırı düzenledi. İsrail ordusu son bir haftada Suriye'den atıldığı ileri sürülen top mermisi veya roketlere karşılık bu ülkeye dördüncü kez saldırmış oldu
Çin Dışişleri Bakanlığı, "ABD'yi Tayvan'a yapmayı planladığı silah satışını durdurmaya ve adayla yapacağı tüm askeri iletişimi sonlandırmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu
Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Caf, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu başladığından bu yana 900 bin sivilin evini terk etmek zorunda kaldığını söyledi