Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile körfez krizine ilişkin son gelişmeleri ele aldı.
Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin, Şeyh Muhammed'i telefonla aradı. İkilinin görüşmede, körfez krizine ilişkin son gelişmeler ile Katar-Ukrayna ilişkilerini konuştuğu ifade edildi.
Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a yönelik diplomatik ablukaya daha sonra başka bazı ülkeler de katılmıştı.
Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 13 maddeden oluştuğu ifade edilen taleplerinin Kuveyt aracılığıyla Doha yönetimine ulaştırıldığı uluslararası basına yansımıştı. Katar'da hükümete bağlı İletişim Ofisi Müdürü Şeyh Yusuf bin Ahmed bin Seyf Al Sani, ABD ve İngiltere dışişleri bakanlıklarının, "ambargo uygulayan ülkelerin Doha yönetimine yönelik taleplerinin uygulanabilir, mantıklı, dengeli ve gerçekçi talepler olması" konusundaki uyarılarına dikkati çekerek, söz konusu listenin bu kriterlere uymadığını kaydetmişti.
Lübnan ordusunun, Arsal kentindeki Suriyelilerin yaşadığı mülteci kampına gerçekleştirdiği operasyonda kampı tahrip ettiği, gözaltına aldığı kişilere işkence yaptığı iddia edildi
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed, Ukraynalı mevkidaşı Klimkin ile körfez krizine ilişkin son gelişmeleri görüştü
New York'taki Bronx Lebanon Hastanesi’nden silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu en az bir kişinin öldüğüi ve 6 doktorun vurulduğu belirtildi
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Al Jazeera televizyonunun kapatılması konusunda ısrar edilmesini "ifade ve düşünce özgürlüğüne karşı kabul edilemez bir saldırı" olarak niteledi
Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen hakkında Avrupa Birliği'nden aldığı fonu, partisi Ulusal Cephe'nin çalışanları için usulsüz şekilde kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Dünyanın önde gelen üniversitelerinden akademisyenler Batı'da yükselen İslamofobinin sebeplerinin anlaşılabilmesi için "ırkçılık" sorununa dikkat çekilmesi gerektiğini belirtti.
İsrail ablukası altındaki Gazze'deki Rantisi Hastanesi'nde yatan lenf kanseri 20 yaşındaki Besam el-Attar, tedavi için yurt dışına sevkinin 50 gün gecikmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Bakanlık verilerine göre, son vakayla birlikte yıl başından itibaren yurt dışında tedavi görmeleri engellendiği için hayatını kaybeden Gazzeli hastaların sayısı 13'e yükseldi.
BM Genel Sekreteri Guterres,İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Buraya bir çözüm bulunulmasına yardımcı olmak için geldik. Ama o çözümü bulmak çok çok zor." dedi
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin 6 yıldır süren iç savaşta, 161'i çocuk, 41'i kadın, 12 bin 920 kişiyi işkenceyle öldürdüğünü bildirdi
Yunanistan Merkez Bankası, 2017'de Gayri Safi Yurtiçi Hasılada artışı aşağı yönlü revize ederek, yüzde 1,6 olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu
AB, Schengen bölgesinde giriş-çıkışları daha sıkı denetime tabi tutacağını, verilerin kayıt altına alınacağını bildirdi
Rusya, AB'nin uyguladığı yaptırımlarına karşılık yürürlüğe koyduğu "karşı yaptırımları" 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzattı
Ailesiyle çıktığı Bali Adası ve Yogyakarta tatilini tamamlayan Obama, Endonezya Diasporalar Kongresi'ne katılmak üzere Cakarta'ya gitti
İsrail askeri uçağı Suriye'den atıldığı ileri sürülen top mermisine karşılık bu ülkeye saldırı düzenledi. İsrail ordusu son bir haftada Suriye'den atıldığı ileri sürülen top mermisi veya roketlere karşılık bu ülkeye dördüncü kez saldırmış oldu
Çin Dışişleri Bakanlığı, "ABD'yi Tayvan'a yapmayı planladığı silah satışını durdurmaya ve adayla yapacağı tüm askeri iletişimi sonlandırmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu
Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Caf, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu başladığından bu yana 900 bin sivilin evini terk etmek zorunda kaldığını söyledi