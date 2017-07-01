Güncelleme: 01:15, 01 Temmuz 2017 Cumartesi

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile körfez krizine ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin, Şeyh Muhammed'i telefonla aradı. İkilinin görüşmede, körfez krizine ilişkin son gelişmeler ile Katar-Ukrayna ilişkilerini konuştuğu ifade edildi.

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a yönelik diplomatik ablukaya daha sonra başka bazı ülkeler de katılmıştı.

Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 13 maddeden oluştuğu ifade edilen taleplerinin Kuveyt aracılığıyla Doha yönetimine ulaştırıldığı uluslararası basına yansımıştı. Katar'da hükümete bağlı İletişim Ofisi Müdürü Şeyh Yusuf bin Ahmed bin Seyf Al Sani, ABD ve İngiltere dışişleri bakanlıklarının, "ambargo uygulayan ülkelerin Doha yönetimine yönelik taleplerinin uygulanabilir, mantıklı, dengeli ve gerçekçi talepler olması" konusundaki uyarılarına dikkati çekerek, söz konusu listenin bu kriterlere uymadığını kaydetmişti.