Güncelleme: 03:17, 01 Temmuz 2017 Cumartesi

Musul'un batı yakasındaki bazı bölgeler DEAŞ'tan kurtarıldı





Irak ordusunun, DEAŞ'ın elinde tuttuğu, Musul kent merkezinin batı yakasında yer alan bazı bölgeleri geri aldığı belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Orduda görevli Üsteğmen Faik Dargam es-Samirai yaptığı açıklamada, askeri birliklerin, kentin batı yakasındaki Eski Kent'te yer alan "Faruk es-Sani" Mahallesi'nde kontrolü sağladığını ifade etti. Samirai, terörle mücadele güçlerinin de Eski Kent'teki Şearin Çarşısı ile Nebi Cercis ve Abdu Hub bölgelerini örgüt üyelerinden kurtardığını söyledi. ÇATIŞMALARDA 7 ASKER ÖLDÜ, 23 DEAŞ ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ Bu arada İçişleri Bakanlığına bağlı Hızlı Müdahale Güçlerinde görevli subay Talal el-Cuburi de DEAŞ'in Eski Kent'te son kalesini savunmaya çalıştığını kaydetti. Çatışmaların Musul'u ikiye ayıran Dicle Nehri kıyısındaki bölgelerde sürdüğünü aktaran Cuburi, bugün çıkan çatışmalarda 7 askerin öldüğü, 23 DEAŞ mensubununda ölü ele geçirildiği bilgisini verdi.

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