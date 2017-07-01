Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
14:01, 01 Temmuz 2017 Cumartesi
Ortadoğu
Güncelleme: 03:17, 01 Temmuz 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Musul'un batı yakasındaki bazı bölgeler DEAŞ'tan kurtarıldı
Musul'un batı yakasındaki bazı bölgeler DEAŞ'tan kurtarıldı

Irak ordusunun, DEAŞ'ın elinde tuttuğu, Musul kent merkezinin batı yakasında yer alan bazı bölgeleri geri aldığı belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Orduda görevli Üsteğmen Faik Dargam es-Samirai yaptığı açıklamada, askeri birliklerin, kentin batı yakasındaki Eski Kent'te yer alan "Faruk es-Sani" Mahallesi'nde kontrolü sağladığını ifade etti. 

Samirai, terörle mücadele güçlerinin de Eski Kent'teki Şearin Çarşısı ile Nebi Cercis ve Abdu Hub bölgelerini örgüt üyelerinden kurtardığını söyledi.

ÇATIŞMALARDA 7 ASKER ÖLDÜ, 23 DEAŞ ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada İçişleri Bakanlığına bağlı Hızlı Müdahale Güçlerinde görevli subay Talal el-Cuburi de DEAŞ'in Eski Kent'te son kalesini savunmaya çalıştığını kaydetti.

Çatışmaların Musul'u ikiye ayıran Dicle Nehri kıyısındaki bölgelerde sürdüğünü aktaran Cuburi, bugün çıkan çatışmalarda 7 askerin öldüğü, 23 DEAŞ mensubununda ölü ele geçirildiği bilgisini verdi.

 



İlgili Konular Musul ırak DEAŞ
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Afganistan'da sivilleri taşıyan araca bombalı saldırı 9 ölü
Afganistan'da sivilleri taşıyan araca bombalı saldırı: 9 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda dokuz sivil hayatını kaybetti
Ekvador'da büyük deprem
Ekvador'da büyük deprem

Ekvador'un Pasifik kıyısında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Estonya AB Dönem Başkanlığı'nı Malta'dan devraldı
Estonya, AB Dönem Başkanlığı'nı Malta'dan devraldı

Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı 1 Temmuz'da Malta'dan Estonya'ya geçti.
507 Ayvaz Dede Şenlikleri için atlılar Prusac'a dualarla uğurlandı
507. Ayvaz Dede Şenlikleri için atlılar Prusac'a dualarla uğurlandı

Bu yıl 507. düzenlenen şenliklere katılmak üzere Karaula kasabasına gelen atlılar, yarın merkezi programın düzenleneceği Prusac kasabasına tekbir ve dualarla uğurlandı
Hong Kong'un yeni lideri göreve başladı
Hong Kong'un yeni lideri göreve başladı

Hong Kong'un yeni lideri Carrie Lam, Çin merkezi yönetimine bağlılık yemini ederek görevine başladı
Çin Komünist Partisi'nin üye sayısı 89 5 milyona ulaştı
Çin Komünist Partisi'nin üye sayısı 89,5 milyona ulaştı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949 yılından bu yana ülkede iktidarda olan Çin Komünist Partisinin üye sayısı 89 milyon 500 bin kişiye ulaştı
Hollanda'da 'Müslümanlara Karşı Ayrımcılık Raporu'
Hollanda'da 'Müslümanlara Karşı Ayrımcılık Raporu'

Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığının talebi doğrultusunda özel bir kurum tarafından hazırlanan "Müslümanlara Karşı Ayrımcılık Raporu", Temsilciler Meclisine sunuldu. Bakan Asscher, Temsilciler Meclisine rapor ile sunduğu mektupta, araştırmanın sonuçlarının "korkutucu" olduğunu vurguladı.
ABD Kongresi savunma bütçesini arttırdı
ABD Kongresi savunma bütçesini arttırdı

ABD Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komitesi hükümet tarafından 639 milyar dolar olarak talep edilen Savunma Bakanlığı 2018 mali yılı bütçesini 658 milyar dolara çıkararak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nun onayına sundu
Musul'un batı yakasındaki bazı bölgeler DEAŞ'tan kurtarıldı
Musul'un batı yakasındaki bazı bölgeler DEAŞ'tan kurtarıldı

Irak ordusunun, DEAŞ'ın elinde tuttuğu, Musul kent merkezinin batı yakasında yer alan bazı bölgeleri geri aldığı belirtildi
Lübnan ordusunun Suriyelilere işkence yaptığı iddiası
Lübnan ordusunun Suriyelilere işkence yaptığı iddiası

Lübnan ordusunun, Arsal kentindeki Suriyelilerin yaşadığı mülteci kampına gerçekleştirdiği operasyonda kampı tahrip ettiği, gözaltına aldığı kişilere işkence yaptığı iddia edildi
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed, Ukraynalı mevkidaşı Klimkin ile körfez krizine ilişkin son gelişmeleri görüştü
ABD'nin New York kentindeki hastanede silahlı saldırı
ABD'nin New York kentindeki hastanede silahlı saldırı

ABD'nin New York kentindeki bir hastanede eski doktorun tüfekle çevredekilere ateş etmesi sonucu saldırgan dahil 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı açıklandı.
BM'den Al Jazeera'nın kapatılması talebine tepki
BM'den Al Jazeera'nın kapatılması talebine tepki

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Al Jazeera televizyonunun kapatılması konusunda ısrar edilmesini "ifade ve düşünce özgürlüğüne karşı kabul edilemez bir saldırı" olarak niteledi
Le Pen hakkında soruşturma başlatıldı
Le Pen hakkında soruşturma başlatıldı

Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen hakkında Avrupa Birliği'nden aldığı fonu, partisi Ulusal Cephe'nin çalışanları için usulsüz şekilde kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Batı'daki İslamofobinin arkasında ırkçılık var'
'Batı'daki İslamofobinin arkasında ırkçılık var'

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden akademisyenler Batı'da yükselen İslamofobinin sebeplerinin anlaşılabilmesi için "ırkçılık" sorununa dikkat çekilmesi gerektiğini belirtti.
Tedavi olması engellenen bir Gazzeli daha hayatını kaybetti
Tedavi olması engellenen bir Gazzeli daha hayatını kaybetti

İsrail ablukası altındaki Gazze'deki Rantisi Hastanesi'nde yatan lenf kanseri 20 yaşındaki Besam el-Attar, tedavi için yurt dışına sevkinin 50 gün gecikmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Bakanlık verilerine göre, son vakayla birlikte yıl başından itibaren yurt dışında tedavi görmeleri engellendiği için hayatını kaybeden Gazzeli hastaların sayısı 13'e yükseldi.

Haberler

Musul'da evi terkedenlerin sayısı 900 bine ulaştı
Musul'da evi terkedenlerin sayısı 900 bine ulaştı

İbadi: Musul'daki son gelişme DEAŞ'ın bittiğinin ilanıdır
İbadi Musul'daki son gelişme DEAŞ'ın bittiğinin ilanıdır

DEAŞ'ın Musul'daki son kalesinin yarısı alındı
DEAŞ'ın Musul'daki son kalesinin yarısı alındı

İbadi: Musul birkaç gün içinde DEAŞ'tan kurtarılacak
İbadi Musul birkaç gün içinde DEAŞ'tan kurtarılacak

DEAŞ, Musul'daki tarihi Büyük Nuri Camisi'ni havaya uçurdu
DEAŞ Musul'daki tarihi Büyük Nuri Camisi'ni havaya uçurdu

BM'den Musul'daki siviller için uyarı
BM'den Musul'daki siviller için uyarı

'DEAŞ Musul'da 100 bin sivili canlı kalkan yaptı'
DEAŞ Musul'da 100 bin sivili canlı kalkan yaptı'

Musul'da 200 bin sivil evine döndü
Musul'da 200 bin sivil evine döndü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 