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Zonguldak'ta FETÖ soruşturmasında 7 tutuklama
Zonguldak'ta FETÖ soruşturmasında 7 tutuklama
Foto: Arşiv

Zonguldak'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ileri sürülen biri kadın 7 kişi tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Zonguldak'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ileri sürülen biri kadın 7 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilenlere yönelik merkez ile Kozlu, Kilimli ve Ereğli ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i kadın 7 kişi, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Nöbetçi hakimlik, şüpheli bir kadının ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

 



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