Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 1 Temmuz 2017

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde il başkanları toplantısına katılacak. Erdoğan, Katar'ın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El Atiyye'yi kabul edecek.
(Ankara/11.00/13.30)
2- AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde il başkanları toplantısına iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Kızılcıkorman mevkisinden devam edecek.
(Sakarya)
EKONOMİ
1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 2016-2017 dönemi mezuniyet törenine katılacak.
(İstanbul/16.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Kıbrıs Konferansı, İsviçre'de devam edecek. Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet temsil ediyor.
(Crans-Montana)
2- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, eski Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Helmut Kohl onuruna Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenecek Avrupa Onur Töreni'ne katılacak.
(Strazburg)
3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.
(Riyad)
KÜLTÜR SANAT
1- Tarkan, Fizy Konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.
(İstanbul/21.00)
2- Yerli animasyon "Doru" filminin galası Kanyon AVM'de yapılacak.
(İstanbul/11.00)
SPOR
1- Avrupa'nın en iyi amatör futbol takımlarını bir araya getiren ve bu yıl Türkiye Futbol Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası finalleri başlayacak.
- Türkiye'yi temsil eden İstanbul Bölge Karması, A Grubu'daki ilk maçında TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Ukrayna ekibi Ingulec ile karşılaşacak.
(İstanbul/18.15)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El Atiyye'yi kabul edecek
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'de başlayacak. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşecek.
Dünya Tekvando Şampiyonası, Güney Kore'de sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Bolu Dağkent mevkisinden devam edecek.
İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek.
Aleksandar Vucic'in Sırbistan Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Sırbistan Sarayı'nda tören düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek
Japon-Türk Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyeleriyle görüşecek Çavuşoğlu, Tokyo Camisi ve Yunus Emre Kültür Merkezini ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul edecek, esnafla iftarda bir araya gelecek.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakereler başlayacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Başbakan Zoran Zaev tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.