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Türkiye ve Dünya gündemi
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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 1 Temmuz 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 1 Temmuz 2017

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El Atiyye'yi kabul edecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde il başkanları toplantısına katılacak. Erdoğan, Katar'ın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El Atiyye'yi kabul edecek.

(Ankara/11.00/13.30) 

2- AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde il başkanları toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/11.00) 

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Kızılcıkorman mevkisinden devam edecek.

(Sakarya) 

EKONOMİ

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 2016-2017 dönemi mezuniyet törenine katılacak.

(İstanbul/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kıbrıs Konferansı, İsviçre'de devam edecek. Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

(Crans-Montana) 

2- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, eski Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Helmut Kohl onuruna Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenecek Avrupa Onur Töreni'ne katılacak.

(Strazburg) 

3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul) 

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) 

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)  

6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.

(Riyad) 

KÜLTÜR SANAT

1- Tarkan, Fizy Konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak. 

(İstanbul/21.00) 

2- Yerli animasyon "Doru" filminin galası Kanyon AVM'de yapılacak.

(İstanbul/11.00)

SPOR 

1- Avrupa'nın en iyi amatör futbol takımlarını bir araya getiren ve bu yıl Türkiye Futbol Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası finalleri başlayacak.

- Türkiye'yi temsil eden İstanbul Bölge Karması, A Grubu'daki ilk maçında TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Ukrayna ekibi Ingulec ile karşılaşacak.

(İstanbul/18.15)

 

 



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