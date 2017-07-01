10:20, 01 Temmuz 2017 Cumartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 1 Temmuz 2017





Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El Atiyye'yi kabul edecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde il başkanları toplantısına katılacak. Erdoğan, Katar'ın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El Atiyye'yi kabul edecek. (Ankara/11.00/13.30) 2- AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde il başkanları toplantısına iştirak edecek. (Ankara/11.00) 3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Kızılcıkorman mevkisinden devam edecek. (Sakarya) EKONOMİ 1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 2016-2017 dönemi mezuniyet törenine katılacak. (İstanbul/16.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Kıbrıs Konferansı, İsviçre'de devam edecek. Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet temsil ediyor. (Crans-Montana) 2- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, eski Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Helmut Kohl onuruna Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenecek Avrupa Onur Töreni'ne katılacak. (Strazburg) 3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor. (Musul) 4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana) 5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor. (Riyad) KÜLTÜR SANAT 1- Tarkan, Fizy Konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak. (İstanbul/21.00) 2- Yerli animasyon "Doru" filminin galası Kanyon AVM'de yapılacak. (İstanbul/11.00) SPOR 1- Avrupa'nın en iyi amatör futbol takımlarını bir araya getiren ve bu yıl Türkiye Futbol Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası finalleri başlayacak. - Türkiye'yi temsil eden İstanbul Bölge Karması, A Grubu'daki ilk maçında TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Ukrayna ekibi Ingulec ile karşılaşacak. (İstanbul/18.15)

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