10:33, 01 Temmuz 2017 Cumartesi

İki ilde yeni üniversiteler kuruldu, bazılarının da ismi değiştirildi



Foto: Yüzüncü Yıl Üniversitesinin adı "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi" oldu

"Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre bazı üniversiteler kurulurken bazılarının da ismi değiştirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla, İlke Eğitim ve Sağlık Vakfınca Nevşehir'de Kapadokya Üniversitesi, Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Danışma Vakfınca Ankara'da Ostim Teknik Üniversitesi ile Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi kuruldu. Ayrıca bazı üniversitelerin isimlerinde de değişiklikler yapıldı. Yüzüncü Yıl Üniversitesinin adı "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi", Acıbadem Üniversitesinin adı "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi", Ömer Halisdemir Üniversitesinin adı "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi", İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin adı "Altınbaş Üniversitesi", Uluslararası Antalya Üniversitesinin adı da "Antalya Bilim Üniversitesi" olarak değiştirildi.

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