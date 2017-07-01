Hollanda'da 'Müslümanlara Karşı Ayrımcılık Raporu'

Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Lodewijk Asscher tarafından sunulan raporda, 12-23 yaş grubundaki çocuk ve gençlerden erkeklerin yüzde 30'unun, kızların ise yüzde 15'inin Müslümanlar hakkında olumsuz düşünceye sahip olduğu kaydedildi.
Raporda, daha önce hiçbir Müslüman ile tanışmamış Hollandalı gençlerin, Müslümanlarla düzenli olarak bir araya gelen gençlere göre daha negatif düşünceye sahip olduğu belirtildi.
Ayrıca raporda, medyada çıkan haberlerin gençlerin bu konuda kendilerini olumsuz düşüncelere sevk etmesinde büyük bir etken olduğu bildirildi.
Bakan Asscher, Temsilciler Meclisine rapor ile sunduğu mektupta, araştırmanın sonuçlarının "korkutucu" olduğunu vurguladı.
Müslümanlara karşı ayrımcılığın hiçbir zaman normal bir hale gelmemesi gerektiğine dikkati çeken Asscher mektubunda, "Bu yüzden topluluklar arasında daha çok iletişime gerek var. Yapılan araştırmada da ortaya çıktığı gibi bana umut veren, topluluklar arasındaki iletişimin ayrımcılığa ve negatif algıya karşı iyi bir araç olmasıdır." ifadelerine yer verdi.
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Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığının talebi doğrultusunda özel bir kurum tarafından hazırlanan "Müslümanlara Karşı Ayrımcılık Raporu", Temsilciler Meclisine sunuldu. Bakan Asscher, Temsilciler Meclisine rapor ile sunduğu mektupta, araştırmanın sonuçlarının "korkutucu" olduğunu vurguladı.
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