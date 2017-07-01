Meteoroloji'den 5 il için 'sıcak hava' uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede havanın yarın sabaha kadar az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde olması beklenen bölgede, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden orta ve aralıklı olarak kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının Malatya, Elazığ ve Tunceli'de 37, Bingöl'de 36 ve Adıyaman'da ise 40 dereceye ulaşmasının beklendiği bölgede, hava sıcaklıklarından dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere, vatandaşların dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları istendi.
Sinop Valisi İpek, "Asfalt yapmamız için yağmur yağmaması lazım. Güz günü geçtikten, tarladaki buğdaylar olduktan sonra hocalarımızı yağmursuzluk duasına çağırıyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı yürüyüşe eşlik ederken kalp spazmı geçiren Yıldız'ın, yapılan baypas ameliyatıyla iki damarı değiştirildi
İstanbul Boğazı'nda yat yarışı nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerine karşı yapmayı aklınızdan geçirmediğiniz yürüyüşü teröristleri savunmak için başlatıyorsanız kimseyi amacınızın adalet olduğuna inandıramazsınız." dedi.
DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, yurt genelindeki operasyonlarla örgüte nefes aldırmazken teröristlerin planladığı canlı bomba eylemleri de engellendi
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Çanakkale'de düzenlenen törende, deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı.
Kuzey Afrika sıcaklıkların etkili olduğu ve 39,2 derece sıcaklığın kaydedildiği kentte, hissedilen sıcaklığın bugün öğleden sonra 45 dereceyi aşması bekleniyor
Antalya'nın Alanya ilçesindeki makilik alanda çıkan, rüzgarın etkisiyle villalara sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor
Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da aşırı sıcaklık dolayısıyla özellikle yaşlı, çocuk ve kronik hastalara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu
"Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre bazı üniversiteler kurulurken bazılarının da ismi değiştirildi.
Zonguldak'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ileri sürülen biri kadın 7 kişi tutuklandı
"Kamuoyunda PKK propagandasına izin vermememiz konusunda Türkiye'nin uyarıları haklı" diyen Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak da "Biz hemen oraya gidebilirdik. Bence bir yanlış yaptığımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın, Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed El-Atiyye ile görüşmesinde, savunma alanında ikili ilişkilerin yanı sıra Körfez bölgesindeki durumunun ele alındığı bildirildi
İçişleri Bakanlığınca yaz mevsiminde artan turizm ve tarımsal amaçlı seyahatler nedeniyle karayollarında alınacak trafik tedbirleri konusunda genelge yayımlandı.
Reina saldırısında DEAŞ’lı Masharipov’un yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında şüphelinin konumunun NSA tarafından tespit edildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile peşe peşe görüşmeler yaptı. Görüşmelerin ardından açıklamalar geldi.