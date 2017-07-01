10:51, 01 Temmuz 2017 Cumartesi

Çin Komünist Partisi'nin üye sayısı 89,5 milyona ulaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesinden yapılan açıklamaya göre, partiye geçen yıl katılan bir milyon 910 bin kişi ile toplam üye sayısı 89 milyon 500 bine çıktı.

Parti üyelerinin 22 milyon 982 binini kadınların, altı milyon 300 binini de ülkedeki etnik azınlıkların oluşturduğu açıklandı.

Dünyanın 1,4 milyarlık nüfusuyla en kalabalık ülkesi olan Çin, 68 yıldır tek parti rejimiyle yönetiliyor.

Ülkenin kurucu lideri Mao Zıdong'un öncülüğünde komünist prensiplere dayalı bir yönetim şekliyle kurulan ülke, Çin'de dışa açılımın mimarı Dıng Şiaoping'in 1978 yılında getirdiği "Çin özellikleri taşıyan sosyalizm" ilkesiyle idare ediliyor.

ÇKP'NİN LİDERİ, ÜLKENİN DE LİDERİ



Mao'nun ölümünden iki yıl sonra dış pazarlara açılan ve yabancı yatırımcıları ülkesine kabul etmeye başlayan Çin, hala ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumunda.



ÇKP Genel Sekreterliğine seçilen lider, aynı zamanda devlet başkanlığı görevini üstleniyor.

ÇKP'nin lideri, Merkezi Askeri Komite Başkanı olarak ülkede "Baş Komutan" ünvanını da alıyor.



Çin Ulusal Halk Kongresi, ÇKP'nin eyalet ve bölge temsilcilerinden oluşan yaklaşık bin 400 milletvekiliyle senede bir defa toplanarak, ülkenin en üst düzey yasama organı olarak görev yapıyor. ÇKP Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı da bu delegelerin yaptığı oylama ile belirleniyor.



Ülkede devlet başkanı, mevcut anayasa gereği 10 yıl görev yapıyor. Görev süresini dolduran lider, bir daha aday olamıyor.