Hong Kong'un yeni lideri göreve başladı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde geçen mart ayında yapılan başyönetici seçiminden zaferle ayrılan Carrie Lam, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devraldı.
Eski bir İngiliz kolonisi olan Hong Kong'un ilk kadın başyöneticisi olan Lam, "Hong Kong'u halkının hayatından hoşnut olarak yaşayacağı bir yer yapmayı amaçladığını" söyledi.
Bölgenin Çin'e geri verilmesinin 20. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Hong Kong Sergi ve Fuar Merkezi'nde yapılan törene katılan Şi ise Pekin merkezi hükümeti olarak "tek ülke iki sistem" prensibinin gözeticisi olacaklarını dile getirdi.
"Çin karşıtı söylem ve tavırlara müsamaha göstermeyeceklerini" vurgulayan Şi, Çin ile Hong Kong'un güvenliği ve istikrarına zarar verici çabalara izin verilmeyeceğini belirtti.
Hong Kong'da yaklaşık 40 yıllık kamu hizmeti bulunan Lam, 26 Mart'ta bin 194 üyeli seçim komisyonunun yaptığı başyönetici seçiminde 777 oy alarak bölgenin yeni lideri olmaya hak kazanmıştı.
Kapitalist ekonomi modeli ve "üst seviyede özerklik" yapısını koruması koşuluyla bölgeyi 1997'de İngiltere'den devralan Çin, Hong Kong liderinin halk tarafından seçilmesi yerine geniş temsilli bir komite tarafından kendi belirleyeceği adayların oylanacağı bir sistemi uyguluyor.
Gözlemciler her ne kadar "tek ülke iki sistem" ilkesiyle idare edilse de Çin hükümetinin Hong Kong üzerindeki etkisini sürekli artırdığını ifade ediyor.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda dokuz sivil hayatını kaybetti
Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı 1 Temmuz'da Malta'dan Estonya'ya geçti.
Bu yıl 507. düzenlenen şenliklere katılmak üzere Karaula kasabasına gelen atlılar, yarın merkezi programın düzenleneceği Prusac kasabasına tekbir ve dualarla uğurlandı
Hong Kong'un yeni lideri Carrie Lam, Çin merkezi yönetimine bağlılık yemini ederek görevine başladı
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949 yılından bu yana ülkede iktidarda olan Çin Komünist Partisinin üye sayısı 89 milyon 500 bin kişiye ulaştı
Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığının talebi doğrultusunda özel bir kurum tarafından hazırlanan "Müslümanlara Karşı Ayrımcılık Raporu", Temsilciler Meclisine sunuldu. Bakan Asscher, Temsilciler Meclisine rapor ile sunduğu mektupta, araştırmanın sonuçlarının "korkutucu" olduğunu vurguladı.
ABD Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komitesi hükümet tarafından 639 milyar dolar olarak talep edilen Savunma Bakanlığı 2018 mali yılı bütçesini 658 milyar dolara çıkararak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nun onayına sundu
Irak ordusunun, DEAŞ'ın elinde tuttuğu, Musul kent merkezinin batı yakasında yer alan bazı bölgeleri geri aldığı belirtildi
Lübnan ordusunun, Arsal kentindeki Suriyelilerin yaşadığı mülteci kampına gerçekleştirdiği operasyonda kampı tahrip ettiği, gözaltına aldığı kişilere işkence yaptığı iddia edildi
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed, Ukraynalı mevkidaşı Klimkin ile körfez krizine ilişkin son gelişmeleri görüştü
ABD'nin New York kentindeki bir hastanede eski doktorun tüfekle çevredekilere ateş etmesi sonucu saldırgan dahil 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı açıklandı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Al Jazeera televizyonunun kapatılması konusunda ısrar edilmesini "ifade ve düşünce özgürlüğüne karşı kabul edilemez bir saldırı" olarak niteledi
Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen hakkında Avrupa Birliği'nden aldığı fonu, partisi Ulusal Cephe'nin çalışanları için usulsüz şekilde kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Dünyanın önde gelen üniversitelerinden akademisyenler Batı'da yükselen İslamofobinin sebeplerinin anlaşılabilmesi için "ırkçılık" sorununa dikkat çekilmesi gerektiğini belirtti.
İsrail ablukası altındaki Gazze'deki Rantisi Hastanesi'nde yatan lenf kanseri 20 yaşındaki Besam el-Attar, tedavi için yurt dışına sevkinin 50 gün gecikmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Bakanlık verilerine göre, son vakayla birlikte yıl başından itibaren yurt dışında tedavi görmeleri engellendiği için hayatını kaybeden Gazzeli hastaların sayısı 13'e yükseldi.