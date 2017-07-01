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İstanbul'da hissedilen sıcaklık 45 dereceyi aşacak
İstanbul'da hissedilen sıcaklık 45 dereceyi aşacak

Kuzey Afrika sıcaklıkların etkili olduğu ve 39,2 derece sıcaklığın kaydedildiği kentte, hissedilen sıcaklığın bugün öğleden sonra 45 dereceyi aşması bekleniyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Aşırı sıcaklıkların etkiliği olduğu İstanbul'da hissedilen sıcaklığın öğleden sonra 45 dereceyi aşması bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Kuzey Afrika sıcaklıkların etkili olduğu İstanbul'da bunaltıcı havanın bir süre daha etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Kentte ortalamanın 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta başından itibaren ise mevsim normallerine düşmesi öngörülüyor. 

Bu kapsamda, kentte sıcaklığın bugün en yüksek 37, en düşük ise 27 derece olması bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 5 kilometreye kadar düşeceği megakentte, hissedilen sıcaklığın ise öğlen 12.00 ile 15.00 saatleri arasında zirve yaparak, 45 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. 

Kentte dün, yılın en yüksek günü olarak kayıtlara geçti. Bu kapsamda kentte en yüksek sıcaklık 39,2 derece ile Bakırköy'de ölçüldü. Ayrıca, Kartal'da 38,9, Kadıköy'de 38,6, Sarıyer ve Büyükçekmece'de 38,1 derece sıcaklık kaydedildi. En düşük sıcaklık ise 29,8 ile Silivri'de meydana geldi. 

YENİ HAFTADA SICAKLIK DÜŞÜYOR, SAĞANAK GELİYOR

İstanbul'da hafta sonu etki olan sıcaklıkların, hafta başından itibaren ise mevsim normalleri seviyesine çekilmesi öngörülüyor.

Tahminlere göre kentte yarın en düşük sıcaklık 23, en yüksek 35 derece olacak. Pazartesi ise güneşin yerini çok bulutlu havaya bırakması ve sıcaklığın en düşük 24, en yüksek ise 32 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. 

Kentte salı gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sağanakla birlikte mevsim normallerine çekilmesi beklenen sıcaklığın salı en düşük 23, en yüksek 28, çarşamba ise en düşük 22, en yüksek 27 derece olması öngörülüyor. 



İlgili Konular sıcak hava meteoroloji İstanbul
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