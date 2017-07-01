507. Ayvaz Dede Şenlikleri için atlılar Prusac'a dualarla uğurlandı

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli simgelerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına, 507 yıldır düzenlenen şenlikler kapsamında ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen atlı birlikler, yarın merkezi programın düzenleneceği Prusac kasabasına doğru yola çıktı.
Geleneksel kıyafetleri ve ellerinde sancaklarıyla Bosna Hersek'in orta kesimlerinde bulunan Karaula şehrinde buluşan onlarca atlı, tekbir ve ilahiler eşliğinde Prusac'a uğurlandı. Travnik Müftülüğü temsilcisi Resad Lendo, atlıları duayla yolcu etti.
Bosna Hersekli atlılar, önce Donji Vakuf şehrine gidecek, buradaki karşılama törenin ardından merkezi törenin yapılacağı Prusac'a geçecek.
Atlılar arasında bulunan 17 yaşındaki Salih Jusic yaptığı açıklamada, Ayvaz Dede Şenliklerine üç yıldır katıldığını ve burada bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.
İki yıldır şenliklere atıyla katıldığını ifade eden 13 yaşındaki Emin Halilovic de "Burada olmak çok güzel bir duygu. Her yıl katılacağım." dedi.
Etkinliğe katılacaklar, rivayete göre Ayvaz Dede'nin beş asır önce Prusac kasabasında yaşanan kuraklık nedeniyle yakınlardaki dağda 40 gün dua ettikten sonra su bulduğu bölgeye geçerek, dua edecek. Ayvaz Dede Şenlikleri, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğle namazıyla son bulacak.
Ayvaz Dede, Sarı Saltuk gibi irşad maksadıyla Anadolu'dan bölgeye gelen Horasan erenlerindendir. İnanışa göre, Manisa Akhisarlı bir derviş olan Ayvaz Dede, 500 yılı aşkın süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Donji Vakuf kentinin Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağa geldi.
Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye suyu getirmek için 40 gün 40 gece burada ibadet eden Ayvaz Dede, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördü. Boynuz sesiyle uykusundan uyanan Ayvaz Dede, bir anda karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı buldu. Böylece bölge suya kavuşmuş, kuraklık sona ermiş oldu. Bu olayı duyan çok sayıda kişi de Müslüman oldu.
Eski Yugoslavya döneminde, 1947'de yasaklanan Ayvaz Dede Şenlikleri, 1990'dan itibaren tekrar düzenlenmeye başladı.
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Bu yıl 507. düzenlenen şenliklere katılmak üzere Karaula kasabasına gelen atlılar, yarın merkezi programın düzenleneceği Prusac kasabasına tekbir ve dualarla uğurlandı
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