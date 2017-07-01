11:32, 01 Temmuz 2017 Cumartesi

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Çanakkale'de tören

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çanakkale'de, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çanakkale Liman Başkanı Ramazan Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Kabotaj Kanunu'nun 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerinde 391 yıldan beri devam eden kapitülasyonların sona erdirildiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu tarihten sonra yurdumuzda deniz taşımacılığı yalnızca Türk bayraklı gemiler ve Türk vatandaşları tarafından yapılmaya başlanmıştı. Genellikle 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında Osmanlı Devletinin demir yollarında olduğu gibi deniz yolunda da taşımacılık, liman yapımı, deniz işletmeciliği yabancıların etkinlik gösterdiği bir alandı, hatta tekelindeydi. 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'yla birlikte karasularımız içinde deniz avcılığı, kum ve çakıl çekme işi, batmış veya yüzeyde bulunan deniz taşıtlarının çıkartılması ve boşaltılması, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kumanyacılık, Türk bayraklı gemilerde kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık ve işçilik, iskele ve rıhtım hamallığı ve her türlü deniz esnaflığı Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına tanınmıştır. Yabancıların bu faaliyetleri icra edebilmesi ise hükümetin iznine bağlanmıştır."

Katılımcılar, törenin ardından "TCSG-23" isimli sahil güvenlik botu ile denize açılarak deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler tarafından boğazda su gösterisi gerçekleştirildi.

Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Gökhan Göktaş, Belediye Başkanvekili Ramazan Etik de katıldı.