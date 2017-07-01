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DEAŞ'a Haziran ayında ağır darbe
DEAŞ'a Haziran ayında ağır darbe

DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, yurt genelindeki operasyonlarla örgüte nefes aldırmazken teröristlerin planladığı canlı bomba eylemleri de engellendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

DEAŞ'la etkin mücadelesini aralıksız sürdüren Türkiye, yurt içindeki başarılı operasyonlarıyla örgüte nefes aldırmadı.

Yurt genelinde geçen ay yürütülen operasyonlarda DEAŞ'a büyük darbe vuruldu. Haziran ayında şafak vakti ve farklı kentlerde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla örgüte göz açtırılmazken teröristlerin gerçekleştirmeyi planladığı canlı bomba eylemleri de engellendi.

Geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında terör örgütünün yönetim kadrosundan oldukları belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 188 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı.

Haziran ayındaki bazı operasyonlar şöyle:

- İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

- DEAŞ adına İzmir'de eylem için keşif yapmaya geldikleri belirlenen biri Afgan uyruklu 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

- Sakarya'da DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, örgütün üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk tutuklandı.

- Ankara'da Etimesgut Yapracık TOKİ konutlarında DEAŞ üyesi 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili soruşturmada 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

- Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 zanlıdan biri tutuklandı.

- Trabzon'da DEAŞ'a yönelik operasyonda baba ile oğlu gözaltına alındı.

- İstanbul merkezli Kocaeli ve Konya'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adresleri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

- Suriye sınırında çok sayıda patlayıcı ve canlı bomba yeleğiyle yakalanan 5 DEAŞ üyesi, Kilis'te çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- İzmir'de DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

- Gaziantep'te DEAŞ'a yönelik operasyonda sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i cezaevine konuldu.

- İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital malzeme, örgütsel yayın, kelepçe, pompalı tüfek ve 35 mermi bulundu.

- Yozgat'ta DEAŞ'ın üst düzey sorumlusu olduğu öne sürülen "Ebu Hanzala" kod isimli Halis Bayuncuk ile irtibatlı olduğu iddia edilen doktor gözaltına alındı.

- Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

- Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda aynı evde 7 zanlı yakalandı.

- Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 11 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 DEAŞ mensubu gözaltına alındı.

HATAY'DA BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 5 DEAŞ'LI YAKALANDI 

Suriye'den Türkiye'ye canlı bomba eylemi yapmak üzere gönderilen 5 eylemci, Hatay MİT Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince gerçekleştirilen müşterek operasyonla kent merkezine ulaşamadan yakalandı.

Hatay Valisi Erdal Ata, kentte "canlı bomba" eylemi hazırlığındaki 2'si Türk, 3'ü Suriyeli 5 teröristin DEAŞ üyesi olduklarını bildirdi.

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ HAREKAT

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun mücadelesiyle Azez ve Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı. 

 

 



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