13:16, 01 Temmuz 2017 Cumartesi

Ekvador'da büyük deprem





Ekvador'un Pasifik kıyısında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Ekvador'un Pasifik kıyısında meydana gelen, büyüklüğü altı olan depremin merkez üssünün, Bahia de Caraquez kentinin 31 kilometre açığı olduğunu açıkladı. Yerel saatle 22.29'da meydana gelen deprem, yerin altı kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremde can ya da mal kaybı olmadı.

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