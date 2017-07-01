13:19, 01 Temmuz 2017 Cumartesi

Afganistan'da sivilleri taşıyan araca bombalı saldırı: 9 ölü



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Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda dokuz sivil hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Nangarhar valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani yaptığı açıklamada, Açin ilçesinin Bander bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın sivilleri taşıyan bir aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi. Hogyani, saldırıda dokuz sivilin hayatını kaybettiğini, beş sivilin de yaralandığını belirtti. Tedavi altına alınan yaralılar arasında çocukların da bulunduğunu kaydedildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, Hogyani saldırıdan terör örgütü DEAŞ'ı sorumlu tuttu.

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