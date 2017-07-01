13:24, 01 Temmuz 2017 Cumartesi

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı





İstanbul Boğazı'nda yat yarışı nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul’da yapılacak "Boğaziçi Kupası Yat Yarışı" dolayısıyla gemi geçişlerinin saat 10.00 itibariyle çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

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