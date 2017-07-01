Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:46, 01 Temmuz 2017 Cumartesi
Amerika
14:32, 01 Temmuz 2017 Cumartesi

  • Paylaş
ABD'de bir eyalette daha esrar satışı serbest
ABD'de bir eyalette daha esrar satışı serbest
Foto: Arşiv

ABD'nin Nevada eyaletinde 21 yaş ve üstü kişilerin 28,3 grama kadar esrar satın almalarına izin verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Nevada eyaleti, marketlerde eğlence amaçlı esrar satışına izin veren 5. eyalet oldu.

Eyalette, kasım ayında onaylanan ve gece yarısı itibarıyla yürürlüğe giren yasa gereğince eyalette eğlence amaçlı esrar satışı serbest bırakıldı.

Yasa çerçevesinde 21 yaş ve üstü kişiler 28,3 grama kadar esrar satın alabilecek. Esrarın sadece özel alanlarda kullanılmasına izin verilirken, toplu alanlarda esrar içme yasağı sürecek.

Yasayı ihlal edenler 600 dolar para cezasına çarptırılacak.

Federal hükümet tarafından uyuşturucu kullanımı yasak olmasına rağmen Colorado, Oregon, Washington ve Alaska eyaletlerinde yetişkinlerin esrar satın almasına izin veriliyor.



İlgili Konular ABD'de esrar satışı ABD
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
ABD'nin Arkansas eyaletinde silahlı saldırı 17 yaralı
ABD'nin Arkansas eyaletinde silahlı saldırı: 17 yaralı

Arkansas eyaletinin Little Rock kentindeki bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı
BM'den 'Kıbrıs Konferansı' açıklaması
BM'den 'Kıbrıs Konferansı' açıklaması

BM, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nda, adada kapsamlı çözüme öncülük edebilecek gerekli unsurların yer alacağı paket anlayışının net bir şekilde ortaya çıktığını duyurdu
ABD'de bir eyalette daha esrar satışı serbest
ABD'de bir eyalette daha esrar satışı serbest

ABD'nin Nevada eyaletinde 21 yaş ve üstü kişilerin 28,3 grama kadar esrar satın almalarına izin verildi
İran ve IKBY arasında 'su krizi'
İran ve IKBY arasında 'su krizi'

IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Mecid, İran'ın Ramazan bayramından bu yana Küçük Zap Suyu'nu kesmesinin 25 Eylül'de yapılması planlanan "bağımsızlık referandumu" ile bağlantılı olduğunu ileri sürdü
Afganistan'da sivilleri taşıyan araca bombalı saldırı 9 ölü
Afganistan'da sivilleri taşıyan araca bombalı saldırı: 9 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda dokuz sivil hayatını kaybetti
Ekvador'da büyük deprem
Ekvador'da büyük deprem

Ekvador'un Pasifik kıyısında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Estonya AB Dönem Başkanlığı'nı Malta'dan devraldı
Estonya, AB Dönem Başkanlığı'nı Malta'dan devraldı

Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı 1 Temmuz'da Malta'dan Estonya'ya geçti.
507 Ayvaz Dede Şenlikleri için atlılar Prusac'a dualarla uğurlandı
507. Ayvaz Dede Şenlikleri için atlılar Prusac'a dualarla uğurlandı

Bu yıl 507. düzenlenen şenliklere katılmak üzere Karaula kasabasına gelen atlılar, yarın merkezi programın düzenleneceği Prusac kasabasına tekbir ve dualarla uğurlandı
Hong Kong'un yeni lideri göreve başladı
Hong Kong'un yeni lideri göreve başladı

Hong Kong'un yeni lideri Carrie Lam, Çin merkezi yönetimine bağlılık yemini ederek görevine başladı
Çin Komünist Partisi'nin üye sayısı 89 5 milyona ulaştı
Çin Komünist Partisi'nin üye sayısı 89,5 milyona ulaştı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949 yılından bu yana ülkede iktidarda olan Çin Komünist Partisinin üye sayısı 89 milyon 500 bin kişiye ulaştı
Hollanda'da 'Müslümanlara Karşı Ayrımcılık Raporu'
Hollanda'da 'Müslümanlara Karşı Ayrımcılık Raporu'

Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığının talebi doğrultusunda özel bir kurum tarafından hazırlanan "Müslümanlara Karşı Ayrımcılık Raporu", Temsilciler Meclisine sunuldu. Bakan Asscher, Temsilciler Meclisine rapor ile sunduğu mektupta, araştırmanın sonuçlarının "korkutucu" olduğunu vurguladı.
ABD Kongresi savunma bütçesini arttırdı
ABD Kongresi savunma bütçesini arttırdı

ABD Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komitesi hükümet tarafından 639 milyar dolar olarak talep edilen Savunma Bakanlığı 2018 mali yılı bütçesini 658 milyar dolara çıkararak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nun onayına sundu
Musul'un batı yakasındaki bazı bölgeler DEAŞ'tan kurtarıldı
Musul'un batı yakasındaki bazı bölgeler DEAŞ'tan kurtarıldı

Irak ordusunun, DEAŞ'ın elinde tuttuğu, Musul kent merkezinin batı yakasında yer alan bazı bölgeleri geri aldığı belirtildi
Lübnan ordusunun Suriyelilere işkence yaptığı iddiası
Lübnan ordusunun Suriyelilere işkence yaptığı iddiası

Lübnan ordusunun, Arsal kentindeki Suriyelilerin yaşadığı mülteci kampına gerçekleştirdiği operasyonda kampı tahrip ettiği, gözaltına aldığı kişilere işkence yaptığı iddia edildi
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed, Ukraynalı mevkidaşı Klimkin ile körfez krizine ilişkin son gelişmeleri görüştü
ABD'nin New York kentindeki hastanede silahlı saldırı
ABD'nin New York kentindeki hastanede silahlı saldırı

ABD'nin New York kentindeki bir hastanede eski doktorun tüfekle çevredekilere ateş etmesi sonucu saldırgan dahil 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Haberler

ABD Kongresi savunma bütçesini arttırdı
ABD Kongresi savunma bütçesini arttırdı

ABD'nin New York kentindeki hastanede silahlı saldırı
ABD'nin New York kentindeki hastanede silahlı saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile 'Katar krizi'ni görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile 'Katar krizi'ni görüştü

Çin'den ABD'ye "Tayvan'a silah satmayın" çağrısı
Çin'den ABD'ye quot Tayvan'a silah satmayın quot çağrısı

ABD'den NATO'ya 'Afganistan' eleştirisi
ABD'den NATO'ya 'Afganistan' eleştirisi

Suriye'de ABD-İran yüzleşmesi ve Türkiye | ANALİZ
Suriye'de ABD-İran yüzleşmesi ve Türkiye ANALİZ

Eski FBI Direktörü Comey'den Trump'u zora sokacak hamle
Eski FBI Direktörü Comey'den Trump'u zora sokacak hamle

Hükümetten flaş 'Afrin' açıklaması
Hükümetten flaş 'Afrin' açıklaması






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 