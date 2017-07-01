Macaristan'dan AB'ye 'Türkiye' eleştirisi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a eşlik etmek üzere bulunduğu Ankara'da, Macar heyetinin temaslarına ilişkin izlenimlerini, iki ülkenin işbirliği adımlarını, AB ve göçmen konularını AA muhabirine değerlendirdi.
Başbakan Binali Yıldırım ile Macaristan Başbakanı Orban'ın başkanlık ettiği Türkiye-Macaristan 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ne Macaristan heyetinin altı bakanla katıldığını belirten Szijjarto, "Avrupa'daki üye sayısı bakımından en mütevazı kabinelerden biri bizim kabinemizdir. Kabinemizin yarısıyla buraya geldik. Bu, Türkiye-Macaristan arasındaki işbirliğine ve stratejik ortaklığa verdiğimiz önemin bir göstergesi. Hangi alanlarda işbirliğini artıracağımızı ele aldık. 2012'de iki ülke arasındaki ticaret hacmini beş milyar dolara çıkarmayı hedeflemiştik. Ticaret hacmimiz, bu yılın ilk dört ayında, yüzde 17 oranında artış göstererek neredeyse bir milyar dolara ulaştı. Ocaktan nisana eriştiğimiz bu oran, yılın sonunda üç milyar dolara ulaşabileceğimizi gösteriyor. Yani, ticaret hacminde hedefimiz olan beş milyar dolara ulaşıyoruz." diye konuştu.
Szijjarto, "Başbakan Yıldırım'a ve Türk hükümetine Türkiye'ye uluslararası konularda yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Biz her zaman sizin yanınızda olduk." dedi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkesinin hangi uluslararası konularda Türkiye'ye destek verdiğini şöyle anlattı:
"Avrupa Parlamentosu veya AB Konseyi'nde her zaman sizin Avrupa'yı korumakta oynadığınız rolün altını çiziyoruz. Eğer siz Avrupa'yı hedef alan göç dalgasını durdurmasaydınız, biz Macarların durdurması gerekecekti. Eğer göçmenler Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçer ve kimse onları durdurmazsa gelecekleri ilk sınır Macaristan'ın güney sınırıdır. Türkiye göç dalgasını durdurarak sadece kendisini değil Avrupa'yı ve AB'yi de koruyor. Avrupa'nın bugün yaptığından fazlasını ortaya koyarak, buna saygı duymak zorundayız. AB'nin size yönelttiği eleştirileri hoş karşılamıyoruz. Çünkü biz bir yıl önce demokrasinize karşı yapılan korkunç saldırının ne olduğunu anlıyoruz. İstikrarını korumak için teröre karşı verdiği mücadelede, Türkiye'nin yanında durmak zorundayız. Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak için terörle mücadele etmesini saygıyla karşılamalıyız."
Szijjarto, şöyle devam etti:
"Türkiye ve AB arasındaki vize serbestisi görüşmelerini destekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin daha adil bir tutumu hak ettiğini düşünüyoruz. Türkiye ve AB arasındaki göçmen anlaşmasında AB Komisyonu, Türkiye'ye göç anlaşması ve vize serbestisi sürecinin birlikte ilerleyeceğini düşündüren bir içerik ortaya koydu. Bunlar birbiriyle alakası olmayan, birbirinden farklı süreçler ama AB Komisyonu yine de bu oyuna başvurdu. Bu, Türkiye'nin hatası değil, AB Komisyonu'nun hatası. Adil değil. Müzakerelerin başından bu yana, bu iki konunun birbirinden ayrı konular olduğu vurgulanmalıydı."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Ulusal güvenliğimizi ve sınırlarımızı koruma noktasında gerekli bütün tedbirleri alırız. Hangi terör örgütünden olursa olsun, Türkiye bunlara gereken cevabı misliyle anında verir." dedi.
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, "AB'nin Türkiye'ye yönelttiği eleştirileri hoş karşılamıyoruz. Çünkü biz bir yıl önce demokrasinize karşı yapılan korkunç saldırının ne olduğunu anlıyoruz." dedi.
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