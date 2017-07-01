Güncelleme: 16:24, 01 Temmuz 2017 Cumartesi

Hatay'daki operasyonda iki PKK'lı yakalandı



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Hatay'ın Hassa ilçesindeki operasyonda PKK mensubu iki kişi yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hatay'ın Hassa ilçesinde PKK mensubu iki kişinin yakalandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Amanos Dağları'ndan inerek Suriye sınır hattına doğru silahsız ve teçhizatsız ilerlediği belirlenen PKK mensubu iki teröristi takibe aldı. Düzenlenen operasyonla yakalanan iki terörist, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Teröristlerin, PKK/PYD'nin işgali altındaki Suriye'ni Afrin bölgesine gitmek istediği öğrenildi.

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