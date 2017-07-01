16:30, 01 Temmuz 2017 Cumartesi

ABD'nin Arkansas eyaletinde silahlı saldırı: 17 yaralı





Arkansas eyaletinin Little Rock kentindeki bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD'nin Arkansas eyaletinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Little Rock kenti Polis Şefi Kentor Buckner, yerel basına yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde "Power Ultra Lounge" adlı gece kulübünde bulunan kişiler arasında çıkan tartışma sonrası silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti. Emniyetten yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu olay yerinden kaçmaya çalışan 17 kişinin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, saldırının terör bağlantılı olduğunun sanılmadığı vurgulandı.

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