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FETÖ'nün sözde 'Kadıköy eyalet imamı' yakalandı
FETÖ'nün sözde 'Kadıköy eyalet imamı' yakalandı

Örgütün "mahrem hizmetler" yapılanmasında sözde "Kadıköy eyalet imamı" olduğu iddia edilen ve hakkında gözaltı kararı bulunan Yakup A. Ümraniye'de yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanmasında sözde "eyalet imamı" olduğu iddia edilen ve hakkında gözaltı kararı bulunan Yakup A. Ümraniye'de yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün sözde mahrem hizmetler yapılanmasında üst düzey yönetici olduğu belirlenen Yakup A. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ümraniye'deki "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüt hücresine düzenlenen operasyonda "Muzaffer" kod adlı Yakup A. yakalandı.

Cep telefonuna el konulan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



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