17:04, 01 Temmuz 2017 Cumartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El-Atiyye'yi parti genel merkezinde kabul etti





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El-Atiyye'yi kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El-Atiyye'yi kabul etti. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 25 dakika sürdü. Kabulde, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da hazır bulundu.

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