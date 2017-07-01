"Ulusal güvenliğimizi koruma noktasında bütün tedbirleri alırız"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El-Atiyye'yi kabulü sonrasında gazetecilere açıklamada bulundu ve soruları cevapladı.
Kalın, Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeler ile ABD'nin DEAŞ'la mücadele özel temsilcisi Brett McGurk'un Ankara'daki temasları anımsatılarak, "Tüm bunlar göz önüne alındığında özellikle Suriye konusunda bir yandan da Afrin'de YPG'ye yönelik Türkiye'nin attığı bazı adımlar var. Kısa vadede bu adımların daha ileri bir noktaya taşınması ya da Türkiye'nin yine kendi sınırlarını koruma adına yeni bir operasyona başlaması söz konusu olabilir mi?" sorusuna karşılık, "Ulusal güvenliğimizi ve sınırlarımızı koruma noktasında gerekli bütün tedbirleri alırız, bugüne kadar olduğu gibi. Türkiye'ye yönelik Suriye'den veya bir başka ülkeden gelebilecek herhangi bir tehdit, bu DEAŞ'tan, PKK'dan, YPG'den olabilir, hangi terör örgütünden olursa olsun, Türkiye bunlara gereken cevabı misliyle anında verir." diye konuştu.
İbrahim Kalın, 4-5 Temmuz'da Astana toplantılarının üçüncüsünün yapılacağına ve özellikle çatışmasızlık bölgesinin mekanizmalarıyla ilgili konuların detaylı bir şekilde teknik düzeyde müzakere edileceğini, Erdoğan'ın Putin'le yaptığı görüşmenin ana odak noktasının da bu olduğunu kaydetti.
Cenevre toplantılarının da temmuz ayında devam edeceğini aktaran Kalın, "Bütün amacımız oradaki çatışmaların durdurulması, iki siyasi geçiş sürecinin sağlanması, üç insani yardımların orada ivedilikle ulaştırılması. Dolayısıyla bizim, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rakka operasyonu bağlamında ya da DEAŞ terörüyle bağlamında YPG'ye verdiği desteği kabul etmemiz mümkün değil." diye konuştu.
Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açık bir şekilde ifade ettiğini anımsatan Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu Rakka operasyonu devam ederken de, Rakka operasyonu bittikten sonra da bu böyledir. Çünkü bu tür destekler PKK terör örgütüne verilmiş bir destektir. Bunu herkes açık seçik biliyor. Burada terörle mücadelede bir çifte standart uygulanması kabul edilemez. Çünkü çifte standart uygulayıp, gözetip, kolladığınız o terör örgütleri yarın gelir sizi de vururlar. Hele ki Türkiye gibi NATO müttefiki bir ülke, terörle mücadelede en ön safta yer alan bir ülke olarak bizim böyle bir çifte standardı kabul etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla oradaki pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik söz konusu değil."
Kalın, yeni bir operasyonun olup olmayacağına yönelik soruyu ise "Sınır güvenliği anlamında gerekli tedbirler her zaman alınır." şeklinde yanıtladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Ulusal güvenliğimizi ve sınırlarımızı koruma noktasında gerekli bütün tedbirleri alırız. Hangi terör örgütünden olursa olsun, Türkiye bunlara gereken cevabı misliyle anında verir." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El-Atiyye'yi kabul etti
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