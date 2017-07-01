17:56, 01 Temmuz 2017 Cumartesi

"Katar krizinde netice alınabileceğine dair bazı emareler var"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El-Atiyye'yi kabulü sonrasında gazetecilere açıklamada bulundu ve soruları cevapladı.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında bir süredir devam eden krizle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdiğini belirten Kalın, Erdoğan'ın bölge ve dünya liderleriyle pek çok görüşme yaptığını söyledi.

Kalın, Erdoğan'ın son olarak dün ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini anımsatarak, "Orada da Körfez krizinin sonlandırılması, gerilimin düşürülmesi, müzakere yoluyla bir çözüm bulunması konusunda görüş teatisinde bulundular." ifadesini kullandı.

Kalın, Katar Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı El-Atiyye'nin ziyaretin daha önceden planlandığını ve ziyaretle "krizin müzakere yoluyla çözülmesine dönük adımların ele alındığı"nı ifade etti.

"KATAR, 13 MADDE İLE CEVAPLARINI KUVEYT ÜZERİNDEN İLETECEK"

İbrahim Kalın, Türkiye'nin şu anda Katar'da kurma sürecinin devam ettiği askeri üs meselesine de değindi.

Üssün amacının Katar dahil bölgenin güvenliğini sağlamak olduğunun altını çizen Kalın, "Konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız da çok yakın bir şekilde takip etmeye devam edecektir." dedi.

Kalın, "Katar'ın teröre destek verdiğine" yönelik, yapılan görüşmelerde, Türkiye'ye somut belge olarak herhangi bir şey sunulup sunulmadığına ilişkin soruya, "Bize ulaşan bir şey yok. Katar, birkaç gün içerisinde 13 madde ile cevaplarını Kuveyt üzerinden iletecek. Biz de o süreci takip edeceğiz. Burada özellikle Katar vatandaşlarının günlük hayatını etkileyecek düzeyde tedbirlerin, yaptırımların uygulanmasını doğru bulmuyoruz. Biz de o yüzden Türkiye olarak gerekli desteği verdik özellikle gıda noktasında." yanıtını verdi.

"NETİCE ALINABİLECEĞİNE DAİR BAZI EMARELER VAR"

"Şu an bakıldığında krizin çıktığı ilk günden bugüne gelinen süreçte çözüme yakın mı?" sorusu üzerine Kalın, "Netice alınabileceğine dair bazı emareler var. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın dün Sayın Trump'la yaptığı görüşmeden edindiğimiz ana intiba bu, gerekse Avrupa liderlerinin yaptığı açıklamalar, Körfez'de Kuveyt Emiri'nin girişimleri, bütün bunları bir araya getirdiğimizde olumlu bir yönde adım atılması için gayretlerimizin devam etmesi gerektiği konusunda biz de hemfikiriz." ifadesini kullandı.