Gazze'nin elektriğini kısan İsrail'in sahillerini lağım suları bastı

İsrail'in yaklaşık iki milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'ye uyguladığı abluka, mevcut insani krizi her geçen gün daha da derinleştiriyor. Günde sadece 4 ila 6 saat elektriğin verilebildiği bölgede, sağlıktan çöp arıtma tesislerine kadar birçok kamu hizmeti sağlanamıyor.
Yaşanan elektrik krizinin olumsuz etkilediği alanlardan biri de Gazze'deki atık su arıtma tesisleri oldu. İsrail'in Gazze'ye sağladığı elektriği kısması nedeniyle atık su tesisleri çalışamayınca, Gazze sahillerine boşalan kanalizasyon suları buradan İsrail sahillerine doğru akmaya başladı.
İsrail Sular İdaresi, bu durumun önüne geçmek için döşeyeceği bir boru hattıyla Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerinde bulunan arıtma tesislerinden atık suları alarak kendi arıtma tesislerine getirme kararı aldı.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Sular İdaresi'nin aldığı bu kararın hayata geçirilmesi için Gazze'nin kuzey sınırında yer alan İsrailli Sderot ve Şaar Hanegev belediyelerine talimat verildi.
Yaklaşık iki milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.
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