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Esed rejiminden Doğu Guta'da kimyasal saldırısı iddiası
Esed rejiminden Doğu Guta'da kimyasal saldırısı iddiası
Foto: Arşiv

Suriye'deki muhalif askeri gruplardan Feylek er-Rahman, Beşşar Esed rejiminin Şam'ın Doğu Guta bölgesinde klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlediğini iddia etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'deki muhalif askeri gruplardan Feylek er-Rahman'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rejim, 13 gündür saldırı düzenlediği Ayn Terma'da ilerlemeyi başaramaması üzerine, Feylek er-Rahman noktalarına, kullanımı uluslararası hukuka göre yasak olan klor gazıyla saldırdı." ifadesi kullanıldı. 

Açıklamada, 30 kişinin gazdan etkilendiği belirtildi.

Grubun sözcüsü Vail İlvan, yaptığı açıklamada, klor gazlı saldırının karadan, topçu atışlarıyla yapıldığını söyledi.

Rejim güçlerinin Ayn Terma'nın güneyindeki Zemelka beldesinden ilerlemeye çalışması üzerine, Feylek er-Rahman'ın karşılık verdiği değerlendirmesinde bulunan İlvan, "Rejim güçlerinin saldırısına karşılık verdik ve 30 rejim askerini öldürdük. Bunun üzerine kimyasal silaha başvurdular." dedi.

İlvan, gazdan etkilenenlerin tamamının askeri muhalif olduğunu dile getirerek, durumların ciddiyetini koruduğunu, 12 saat müşahede altında kalacaklarını ifade etti.



İlgili Konular Esed rejimi Doğu Guta Suriye
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