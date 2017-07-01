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Güncelleme: 19:59, 01 Temmuz 2017 Cumartesi

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'15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması'nda sonuçlar belli oldu | FOTO
'15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması'nda sonuçlar belli oldu | FOTO

Konya'da düzenlenen 15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Konya'da düzenlenen 15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması'nda dereceye girenler belirlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi tarafından, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin unutulmaması ve halkın direnişinin hafızalarda tazelenmesi için düzenlediği yarışmaya çok sayıda eser katıldı. 

Değerlendirme sonucunda birinciliğe Batuhan Çetin layık görüldü.
Değerlendirme sonucunda birinciliğe Batuhan Çetin layık görüldü.
 

Şehit ve gazilere vefa maksadıyla 6 Mart'ta başlayan yarışmada, jurinin değerlendirmesiyle 100 eser seçilerek, ilk üçe girenler ve Jüri Özel Ödülüne layık görülen eserler belirlendi. 

ikinciliğe Çağrı Fatih Cebeci layık görüldü.
İkinciliğe Çağrı Fatih Cebeci layık görüldü.
 

Değerlendirme sonucunda birinciliğe Batuhan Çetin, ikinciliğe Çağrı Fatih Cebeci, üçüncülüğe Cemil Safitürk, Jüri Özel Ödülü'ne ise Ayşenur Palabıyık'ın eserleri layık görüldü. 

üçüncülüğe Cemil Safitürk layık görüldü.
Üçüncülüğe Cemil Safitürk layık görüldü.
 

Yarışma neticesinde birincilik kazanan karikatüre 5 bin, ikinciye 3 bin 500, üçüncüye 2 bin ve Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen esere de bin lira ödül verilecek. 

Jüri Özel Ödülü'ne Ayşenur Palabıyık'ın eserleri layık görüldü.
Jüri Özel Ödülü'ne Ayşenur Palabıyık'ın eserleri layık görüldü. 

Dereceye giren eser sahiplerinin ödülleri 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'de Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde yapılacak törenle takdim edilecek.



İlgili Konular 15 temmuz 15 Temmuz darbe girişimi 15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması
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